2025 ha sido el tercer año más seco en Asturias desde 1965...¿qué tiempo hará esta primavera?

Asturias tendrá una primavera cálida con precipitaciones normales para la época, tras un invierno seco y muy cálido, en consonancia con la tendencia al alza de las temperaturas medias registradas en las últimas décadas por el cambio climático, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet prevé para la primavera, que comenzará a las 15:46 horas del viernes 20 de marzo, un 60 por ciento de probabilidades de tiempo cálido, frente a un 30 por ciento con temperaturas habituales para la estación y un 10 por ciento de clima frío, según informó el delegado de ese organismo en Asturias, Ángel J. Gómez, en una rueda de prensa para informar del balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet no ha definido un panorama preponderante, ya que maneja tres escenarios posibles, húmedo, normal y seco, con un 33 por ciento de probabilidades cada uno.

En Asturias, las temperaturas han subido en 0,28 grados centígrados de media por década desde 1961, con un leve descenso de las precipitaciones, en una tendencia que se atribuye al calentamiento global.

Gómez ha explicado que como consecuencia del cambio climático se observa una expansión de la zona subtropical del planeta hacia los polos, en un fenómeno que afecta también a la Península Ibérica, por lo que es de prever leves ascensos de temperaturas y menos lluvias en el largo plazo.

Próximos días y Semana Santa

Para los próximos 15 días, la Aemet prevé jornadas con temperaturas superiores a las habituales con lluvias a partir de este viernes que se prolongarán durante el fin de semana remitiendo a partir del domingo, y temperaturas normales entre el 23 y el 30 de marzo.

Para la Semana Santa el escenario más probable será de temperaturas y precipitaciones normales para esas jornadas, aunque a falta de 18 días aún es pronto para dar un pronóstico más preciso, ha precisado el delegado de la Aemet en Asturias.

Un invierno seco y muy cálido

Asturias ha registrado el undécimo invierno más cálido desde 1961, marcado por las temperaturas registradas en el pasado mes de febrero, que han sido 2,5 grados superiores a las que se consideran normales.

Además, las precipitaciones de la estación han estado un 7 por ciento por debajo de las normales, con lo que el año meteorológico ha ocupado el puesto décimo quinto entre los más secos desde 1961. Diciembre ha sido un mes seco, frente a enero, que ha sido normal, y febrero, que ha sido húmedo, en un año meteorológico para las cuatro estaciones cálido y entre seco y muy seco.

El año 2025 ha sido el segundo más cálido y el tercero más seco desde 1961, aunque no ha llegado a los niveles a partir de los cuales se define la sequía.

En los primeros dos meses de 2025 se han registrado 403 descargas eléctricas, rayos y centellas, en un clima caracterizado por abundantes jornadas de sol en diciembre y muy poco soleado en enero.

Las temperaturas mínimas se han registrado el 4 de enero por la llegada de un frente frío desde el Ártico, que bajaron las temperaturas a 11,5 grados bajo cero en la Vega de Urriellu y a 8,5 grados bajo cero en la Vega de Ario, en Picos de Europa. El viento alcanzó el récord de 146 kilómetros por hora el pasado 25 de enero en el Cabo Busto y de 150 kilómetros por hora en Cabrales.