Agenda: qué hacer hoy jueves 12 de marzo en Asturias

Oviedo

Charla sobre el segundo título del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español

El catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino hablará a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA de "El gitano por amor", segundo título del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español. Le presentará Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas se celebra en el salón de actos del RIDEA, en Oviedo, la conferencia "Gestionar la herencia", encuentro testimonial que inaugura el ciclo "Legados artísticos: un patrimonio desatendido", coordinado por Luis Feás Costilla, en el que se abordará la complejidad de conservar, administrar y dar continuidad al legado de los creadores, así como los retos culturales, patrimoniales y personales que implica la gestión de la obra artística tras la desaparición de sus autores.

Concierto del Aula de Piano

A las 18.00 horas se celebra el Concierto del Aula de Piano de la Escuela Municipal de Música, dirigido por la profesora Tania Guelfat, una actuación en la que el alumnado del aula mostrará el trabajo realizado durante el curso en un recital abierto al público con acceso libre hasta completar aforo.

Monólogos en el Filarmónica

A las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica de Oviedo acoge el espectáculo "Diez monólogos, veinticinco años. Mil ideas. Y aún nos queda mucho por contar", una propuesta de divulgación científica organizada por la Universidad de Oviedo, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, en la que varios investigadores subirán al escenario para explicar ciencia con humor y cercanía a través de monólogos, entre ellos José Montejo Bernardo, Teresa Valdés-Solís, Germán Orizaola Pereda y Andrea Ariño Bizarro.

Ciclo de conferencias en el Museo Arqueológico de Asturias

El Museo Arqueológico de Asturias concluye hoy su ciclo de conferencias "La implantación del Cristianismo en el Reino de Asturias. Una visión arqueológica", a cargo de César García de Castro Valdés. Esta última sesión, que comienza a las 18.30 horas, lleva por título "El proceso del Reino de Asturias en el contexto europeo".

Museo de Bellas Artes

A las 19.00 horas se imparte la conferencia "El legado de una guerra: 80 años perdidos", a cargo de Paul Hofmann, director de Restauración del Museo Bode de Berlín, dentro del ciclo Asturias Global. El ponente abordará la historia de las colecciones de los museos berlineses durante la Segunda Guerra Mundial, la salvación y traslado de las obras durante el conflicto, su división entre los bloques soviético y aliado al finalizar la guerra y la recuperación de muchas piezas tras la caída del Muro de Berlín; acto en la Planta -1 del Edificio de Ampliación y presentación a cargo de María López-Fanjul.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, la Librería Matadero Uno de Oviedo acoge la presentación de la novela "El mundo acabará en viernes", del escritor Manuel Moyano, en un acto en el que el autor conversará con Jorge Salvador Galindo sobre esta nueva obra publicada por Menoscuarto Ediciones, una historia que invita a reflexionar sobre el desconcierto contemporáneo y las incertidumbres del presente.

Kafka & Co

A las 19.00 horas la librería Kafka & Co acoge el diálogo musical y fotográfico en torno a "The Doors" a cargo del cantante Jimmy Barnatán y el fotógrafo Iván Noval. Habrá música en directo y se expondrán las fotografías de Jim Morrison. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

"Ofelia’s. Lectura de poemas en femenino"

Arranca el festival Poex, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost in Translation". Hoy, a las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, se celebrará "Ofelia’s. Lectura de poemas en femenino", con alumnado de Bachillerato del instituto Número 1 de Gijón. A las 20.00 horas, lectura de poemas y conversación de Jordi Doce con Jaime Priede.

Colegiata de San Juan Bautista

La exposición "Vera Cruz en el mundo", que cuenta con más de 650 medallas y emblemas de las hermandades de la Vera Cruz, se podrá visitar en la Colegiata de San Juan Bautista hasta el 14 de marzo. El horario de apertura de la muestra es de 18.00 a 21.00 horas.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar una charla de las I Jornadas Otras NosOtras, organizadas por La Tertulia Feminista y Antifascista Musa Cafeína con la colaboración del Ateneo Obrero de Gijón. Carmen Cabeza, escritora, poeta, docente y filóloga, hablará sobre Sara Suárez Solís, quien fuera catedrática de Lengua y Literatura, escritora y luchadora feminista.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Luis Rubio, antiguo presidente del Ateneo Jovellanos, ofrecerá la conferencia "Un siglo de música popular (géneros musicales del siglo XX)", en el marco del ciclo "Música e imágenes".

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Centro Municipal de El Coto

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, el grupo de teatro La Galerna ofrecerá la obra "Saxfem", encuadrada en la programación de "Escena Amateur".

Centro Municipal de Gijón Sur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, habrá un homenaje al poeta Ángel González bajo el título "Entre el amor y la sombra". Actuarán Pablo Moro, Alfredo González, Álvaro Bárcena, Alejandro Blanco y Pablo Texón. La actividad se enmarca en la programación de "Arte en el Barrio".

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Foro de municipalismo

El Centro Niemeyer acoge a las 12.00 horas el III Encuentro de alcaldes y alcaldesas/Foro Municipalismo, organizado por LA NUEVA ESPAÑA y por su empresa editora –Prensa Ibérica–. Estará dedicado a compartir y reflexionar sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan tanto concejos como comarcas de la región. Contará con la asistencia de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.

Concierto en la Escuela Oficial de Idiomas

Man of Canterbury versionará a partir de las 17.00 horas canciones de Lily Allen, Taylor Swift, Adele, K.D. Lang, Kate Bush, Nancy Sinatra, Cyndi Lauper, Tracy Chapman, Suzanne Vega, Miley Cyrus, Katy Perry. Se trata de una actividad organizada por la concejalía de Igualdad e incluida en las actividades de la celebración del 8M.

Exposición de pintura "Monet y los impresionistas"

La escuela de Artes y Oficios acoge hasta hoy, 12 de marzo, la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo "Monet y los impresionistas", que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural.

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en Valdecarzana

Hasta el 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Valor sentimental", una de las favoritas a los Oscar en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas la proyección de la película noruega "Valor sentimental", dirigida por Joachim Trier, una de las cintas favoritas a los Oscar 2026, nominada entre otros premios a Mejor Película. La entrada vale 4 euros.

"Los que fueron tanto siendo nada", presentación literaria

El salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres alberga hoy, desde las 19.00 horas, la presentación del libro "Los que fueron tanto siendo nada", de Natalia García Ania. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañn Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.