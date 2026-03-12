Asturias anuncia nuevas plazas geriátricas públicas para paliar las listas de espera: los concejos elegidos y las fechas

El problema de espacio en las residencias de mayores públicas de Asturias sigue siendo una realidad. En la actualidad hay 298 personas esperando una plaza del ERA. En consecuencia, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar anunció este jueves que pondrá en marcha 725 nuevas plazas, entre 2026 y 2028, de las cuales 425 procederán de la construcción de nuevas residencias mientras que 300 se harán con la transformación de plazas ya existentes y el aumento de cupo en las concertadas.

La ampliación forma parte del despliegue de la estrategia CuidAS, el modelo con el que el Principado quiere reorientar la atención a las personas mayores. Este sistema prioriza la autonomía, la permanencia en el entorno habitual y la atención personalizada, con distintos niveles de apoyo que van desde los cuidados a domicilio o los centros de día hasta las residencias, que suelen ser la última opción. "Cuando se hace la evaluación, muchas familias se sienten culpables al tener que elegir una residencia", explicó la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco.

En los últimos años, el impulso de estos recursos intermedios ha reducido el número de personas autónomas que ingresan en centros residenciales. Por este motivo, el Principado licitará en mayo la adaptación de 158 plazas actualmente destinadas a personas con autonomía para que puedan acoger también a usuarios con mayor grado de dependencia.

Pero la mayor parte de las nuevas plazas llegará con la construcción de dos residencias: una en Corvera, con 120, que saldrá a licitación a finales de año, y otra en Luarca, también de 120, cuyo proyecto se licitará en 2026. A estos recursos se sumará la unidad de convivencia de Peñamellera Baja, con 15 plazas y cuya obra finalizará previsiblemente este año, y la ampliación de la residencia de Taramundi, que añadirá otras 12. Además, la implantación de un acuerdo marco con residencias privadas, prevista para mayo, permitirá concertar 300 nuevas plazas, lo que elevará el total de plazas concertadas de 1.700 a 2.000.

En la actualidad, el ERA dispone de 5.454 plazas, de las cuales 1.700 son concertadas y el resto de gestión directa, con una ocupación del 94,6%. El organismo gestiona 27 residencias en Asturias y cuenta con cerca de 2.500 trabajadores. Con la ampliación prevista, la red alcanzará las 6.179 plazas en 2028.

Durante la presentación del plan, Del Arco recordó que 287.000 asturianos, casi el 28% de la población, tienen más de 65 años, y que 135.770 superan los 75, cifras que reflejan el reto demográfico al que se enfrenta la comunidad. "Es necesario planificar a medio plazo porque el nivel de dependencia aumenta con la edad", señaló la Consejera, que insistió en que el objetivo es reforzar todos los niveles de cuidados, desde la atención domiciliaria y la teleasistencia hasta los recursos residenciales de larga duración, para que las personas mayores puedan vivir "donde quieran vivir y con los apoyos necesarios".