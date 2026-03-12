Los ayuntamientos asturianos, la “primera trinchera” en “tiempos de incertidumbres acumuladas”, reclaman una nueva financiación y piden cooperación

El III Foro de alcaldes y alcaldesas de Asturias organizado por LA NUEVA ESPAÑA, enmarcado en el Foro Municipalismo de Prensa Ibérica, se celebró este año en el Centro Niemeyer de Avilés y se convirtió en una reivindicación de la política y la cercanía de administración local como la “primera trinchera” para atender al ciudadano en estos tiempos de “incertidumbres acumuladas”. La cita fue también escenario de la reclamación de un nuevo modelo de financiación para los concejos, de la eliminación de los obstáculos burocráticos y también momento para una defensa de la necesaria cooperación de todos en beneficio del progreso general de Asturias.

El acto, que contó con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, Veolia, Cogersa y Aqualia, reunió a buena parte de los regidores y regidoras de la región en un enriquecedor encuentro donde, además de las ideas expuestas por los intervinientes, los asistentes pudieron compartir sus experiencias, impresiones y tejer nuevas redes de colaboración.

Sobre el escenario, el primero en tomar la palabra fue Javier Moll de Miguel, presidente del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA. Javier Moll Hizo una defensa de la importancia de los ayuntamientos para contribuir al futuro y la vitalidad de Asturias, pero también habló de los lastres que ralentizan su marcha: como la falta de un modelo de financiación adecuado y la presencia de una burocracia “que continúa siendo una losa”. “Bien está el control de cada euro que se gasta, pero la rigidez y los retrasos no son nunca aliados de la eficacia”, añadió.

El presidente de Prensa Ibérica, en este foro donde confluye la extraordinaria relevancia de la cercanía a los administrados y a los lectores, desgranó la oferta informativa de LA NUEVA ESPAÑA por el periodismo local -“nuestra razón de ser”, dijo- con cinco ediciones locales y doce ediciones nativas digitales con las que aún se acerca más el foco informativo sobre barrios o concejos concretos. Moll terminó su intervención con un mensaje final de conjunto: “El progreso de cada concejo es el progreso de Asturias entera. Es esencial vertebrar la región desde la unidad. Cada ayuntamiento defiende lo suyo, pero es clave incardinar sus aspiraciones al interés general de la región. La cooperación entre concejos es transcendental”. Así, resumió, “Asturias será más fuerte y los asturianos vivirán mejor”.

Defensa de lo público, solucionar problemas

Acto seguido, tomó la palabra la alcaldesa anfitriona del acto, la regidora avilesina Mariví Monteserín. Todo giró sobre una defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos. Aludió a la situación creada en el Golfo Pérsico con la guerra entre Estados Unidos-Israel y el régimen iraní de los ayatolás. Y añadió que es necesario articular, desde los poderes públicos, respuestas para evitar una merma en la calidad de vida a consecuencia de la crisis económica que ya se barrunta.

“Porque la política tiene como objetivo solucionar problemas, no crearlos. Algo muy esencial que a veces parece que algunos no entienden y se desentienden de esta tarea porque consideran que la política responde a otros criterios”, apuntó. Para ello, añadió, es imprescindible la colaboración permanente. Colaboración con los agentes sociales, colaboración de la ciudadanía a través de todos los canales posibles de participación ciudadana y colaboración entre administraciones”.

La respuesta está cerca

En esta era de “incertidumbres acumuladas”, de “ruido permanente”, la respuesta está en política municipal y en el periodismo de cercanía. Ambas actividades tienen por objeto “estar cerca, escuchar, contar y responder”. Sobre esa idea orbitó la intervención de Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

Pérez, la siguiente en tomar la palabra, incidió en que la fortaleza de la política municipal reside en la proximidad al ciudadano para “servir” no para “servirse”. La acción de los alcaldes y alcaldesas es, a su juicio, un ejercicio reiterado de “responsabilidad y compromiso con el territorio y sus habitantes”.

La necesidad de colaboración intermunicipal fue otra de las líneas claves de su discurso; “desde la Federación Asturiana de Concejos lo constatamos cada día”, detalló. En este sentido, elogió la celebración de eventos como el celebrado esta mañana en el Niemeyer que permiten la reflexión conjunta, “intercambiar experiencias y aprender unos de otros”. Cecilia Pérez remarcó que “Asturias avanza mejor cuando sus municipios cooperan, se entienden y trabajan de forma coordinada”.

Su intervención tuvo también una dosis de peticiones. Y fue una petición reiterada por todos los alcaldes y alcaldesas: “Una financiación acorde con el peso real de nuestras competencias y con la diversidad de Asturias”.

Cecilia Pérez cerró su intervención completando el paralelismo que trazó entre política municipal y periodismo local, la gran vocación informativa de LA NUEVA ESPAÑA. Afirmó que el periodismo que acerca su foco a las ciudades con sus barrios y a las comarcas, con sus concejos, villas y aldeas contribuye “a la cohesión social y territorial”. Y precisó que “en tiempos de confusión, una información rigurosa y cercana adquiere un valor aún mayor”, antes de homenajear a los corresponsales de LA NUEVA ESPAÑA por “convertir la realidad cercana en relato compartido”.

Toqueville y la reforma pendiente del minifundismo municipal

Para arrancar su discurso, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, citó a Alexis de Tocqueville, quien escribió: “Son los hombres los que hacen las monarquías y las repúblicas, pero el municipio parece venir de Dios”. Esa visión naturalista del concejo que resume Tocqueville, reflexión Cofiño, está en el origen de “una planta municipal minifundista caracterizada por la fragmentación, la diversidad y muchas dificultades de gestión”.

El presidente del Parlamento asturiano trazó el itinerario histórico del municipio desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978, que “dejó incólume la planta local”. Y a partir de ahí hiló una reflexión sobre las consecuencias del minifundismo concejil que se traduce en “la incapacidad económica y financiera de la mayoría de los municipios para hacer frente dignamente a las crecientes demandas de su comunidad, significativamente en los municipios rurales en proceso de despoblamiento”.

Juan Cofiño, ante una situación que considera “insostenible”, reivindicó que “se impone” la asistencia de la Automonía y del Estado “con un nivel razonable de transferencias incondicionadas, y no tanto finalistas, para salvaguardar la autonomía política del municipio”. Y eso, abundó, supone “cumplir con la constitución y hacer realidad el principio de autonomía municipal”. Cofiño hizo una llamada a “salir del inmovilismo municipal” y advirtió que la crisis de los ayuntamientos, a los que definió como “el corazón de nuestro sistema político”, se acentuará. Especialmente el territorio rural, con concejos pequeños y despoblados. Y entre esas soluciones, Cofiño no descarta “el abordaje de la planta local”. Es decir, la fusión de concejos.

El tiempo de construir

Y si Cofiño se apoyó en el autor de “La democracia en América”, Barbón optó también por la Biblia. Una cita del Eclesiastés –“hay un tiempo para destruir y otro para construir”- sirvió al presidente regional, Adrián Barbón, para enfocar su intervención en el III Foro de alcaldes y aldaldesas de Asturias. Barbón añadió que “quienes tenemos responsabilidades de Gobierno estamos obligados a suprimir la primera parte de esa sentencia y esforzarnos exclusivamente en la construcción”. Dijo, ya con las elecciones “a poco más de un año” , “alguno puede caer en la tentación de cobijarse tras el enfrentamiento” y “volcar la responsabilidad en las demás administraciones”. Frente a eso, garantizó que el Principado “mantendrá la mano tendida a la cooperación con todos los ayuntamientos, sin distinción alguna, hasta el último minuto de la legislatura”.

Como muestra de su respaldo a los dirigentes municipales citó un incremento del 70% desde 2019 en el Fondo de Cooperación Intermunicipal (12,1 millones), una inversión en este año de 13,5 millones en saneamientos y las medidas para prevenir los incendios forestales. También reseñó como logro el apoyo brindado a la candidatura de Oviedo a capital europea de la cultura. Barbón, en definitiva, encabeza un gobierno “con vocación municipalista” y considera a los distintos ayuntamientos como “aliados imprescindibles”.

El Presidente del Principado afirmó que “no hay localismo que pueda con un proyecto compartido para Asturias, como el que está liderando el Gobierno del Principado”. El Presidente terminó agradeciendo la invitación a participar en el acto a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y elogió la labor informativa de LA NUEVA ESPAÑA, cuya receta para el éxito “se basa en el periodismo de calidad”, dijo. Y añadió: “Pues la que yo ofrezco es muy parecido: política de calidad, política útil, la que resuelve los problemas”.