Barbón define a los ayuntamientos como "aliados imprescindibles" y proclama que "es un tiempo precioso para continuar trabajando juntos"

"Es un tiempo precioso para continuar trabajando juntos con el objetivo de superar dificultades, de mejorar la vida de la gente y de fortalecer los concejos", ha afirmado en la mañana de este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el marco del III Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Asturias, organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro del Foro Municipalismo de Prensa Ibérica, que se ha celebrado en el Centro Niemeyer, de Avilés.

Tras apuntar que nos hallamos "a poco más de un año de las próximas elecciones" autonómicas y municipales (programadas para mayo de 2027), Barbón ha alertado de "la tentación de avivar el enfrentamiento y cobijarse en él, de echar la culpa al otro para que así no culpen a uno". Y ha apostillado: "Este oportunismo sería un error".

Como contrapartida, ha instado a los presentes a "huir del populismo, huir de esta crispación tan creciente en el ámbito político". Y ha justificado su petición: "Huir de la polarización es algo que agradecen los ciudadanos y ciudadanas. Ser políticos contrafactuales, es decir, contra lo habitual en estos momentos, es algo que se agradece".

Según Barbón, los ayuntamientos "no son un obstáculo para edificar este proyecto común que es Asturias, sino que sois aliados imprescindibles".

El papel de LA NUEVA ESPAÑA

El Presidente regional ha comenzado destacando la envergadura del evento: “Hoy, Asturias está aquí”. Acto seguido, ha agradecido a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, la invitación al acto, y a este periódico la iniciativa, que constituye un escenario ideal “para apelar a la cooperación entre administraciones”. Asimismo, ha saludado a los tres exdirectores de LA NUEVA ESPAÑA ("directores eméritos", los denominó), que seguían sus palabras desde primera fila.

A juicio de Barbón, LA NUEVA ESPAÑA “ha sabido conciliar el foco local, hasta hiperlocal, con la visión panorámica y la capacidad para ser un gran foro de la conversación pública asturiana”.

El jefe del Ejecutivo ha puntualizado que todas las ediciones de este periódico, “cada una con sus señas, su latido y sus cuitas, conviven en el mismo diario de proyección autonómica que sobresale entre los más leídos de España”. Y ha añadido: “Estoy convencido de que si pregunto la receta me contestarán que se basa en el periodismo de calidad. Pues la que yo ofrezco es muy parecida: política de calidad, política útil, la que resuelve los problemas”.

"Realidades" del Gobierno y lucha contra los incendios

Adrián Barbón se ha referido al conflicto en Oriente Medio y ha proclamado el "no a la guerra". En concreto, a "una guerra ilegal al margen de lo establecido en el Derecho Internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, y que alguien puede pensar que nos queda muy lejos, pero que nos impacta muy cerca, porque nos va a influir aquí y, además, tiene un impacto directo en nuestra economía".

El presidente del Principado ha enumerado una serie de “realidades” que, a su juicio, avalan el apoyo de su Gobierno a los ayuntamientos. La primera, el Fondo de Cooperación Municipal, “una creación genuina de Asturias que es el principal respaldo para los concejos con menos de 40.000 habitantes” y cuya cuantía “se ha incrementado en más del 70%” desde que llegó al cargo, en 2019. La segunda, la reserva de más de 13,5 millones “para inversiones relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento del agua”. Y la tercera, el refuerzo de la prevención de los incendios forestales.

Sobre los incendios, plaga que asoló a Asturias en el pasado verano, Adrián Barbón ha enfatizado que el Gobierno que preside ha habilitado “una línea de ayudas dotada con cinco millones de euros para que los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes puedan ejecutar acciones de prevención en esa franja de alto riesgo que es la interfaz urbano-forestal”.

Y ha precisado: “En total, dedicaremos cien millones a acciones relacionadas con la protección de nuestros montes. Es una cantidad récord, la mayor de la historia, pero resultará insuficiente si no colaboramos”.

El jefe del Ejecutivo ha exhortado a todos los alcaldes de la región a implicarse a fondo en la prevención del fuego: “Os lo pido públicamente: involucrémonos, asumamos que la lucha contra los incendios es una tarea común de todas las administraciones. No dejemos hueco a la indiferencia, unámonos para defender nuestro paraíso natural”.

La tarjeta "Conecta" y la red de escuelas infantiles

Otros dos logros del Ejecutivo ensalzados por Barbón han sido la tarjeta de transporte público "Conecta", que "ya es utilizada por 425.000 asturianos y asturianas sobre una población total de un millón"; y la red pública de escuelas infantiles, que "siempre fue una de mis obsesiones como alcalde de Laviana" y "va a eliminar un problema" a los ayuntamientos.

El jefe del Ejecutivo ha enfatizado que el diseño de "una red autonómica, pública y gratuita" es un proyecto que "sorprende poderosamente a alcaldes y alcaldesas de toda España de distintos partidos con los que hablo".

Al hilo de este mensaje optimista, Barbón ha lanzado una advertencia a los consistorios: "Ahora necesitamos que los ayuntamientos cumpláis con los procedimientos y los requisitos que se exigen para la tramitación. Digo esto porque, quien no lo cumpla, se va a quedar fuera, y eso sería un gravísimo error".