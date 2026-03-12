Cecilia Pérez, presidenta de la Federación de Concejos: "A la política local se viene a servir, no a servirse"

No podía Cecilia Pérez dejar de aprovechar un escenario tan adecuado y «con valor» como es el «III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, enmarcado en el Foro Municipalismo», celebrado en Avilés por iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA, para arengar y dar un consejo a sus colegas. «La política municipal es un honor, sí, pero sobre todo es una responsabilidad», advirtió en su intervención la Alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

«A ella no se viene a ocupar un cargo, sino a trabajar por el concejo y sus vecinos. Es decir: a servir, no a servirse. Y quien no esté dispuesto a asumir esa exigencia con dedicación y constancia, haría bien en no dar el paso. Se equivocaría y tendría, con casi toda probabilidad, un muy corto recorrido», añadió Pérez en el afán de remarcar la labor de los dirigentes locales. Una labor que, lamentó, «es intensa, pero muchas veces callada e invisible, que rara vez se ve en toda su dimensión».

Colaboración

Pero llegan los momentos de «dificultades» -el actual es uno de ellos- y entonces se hace notar el trabajo y el apoyo de la política local, porque entonces «la ciudadanía no busca respuestas en lo abstracto, sino en lo cercano. Acuden a quien está a su lado, a la administración más próxima, a su ayuntamiento». Quiso así la Presidenta de la FACC reivindicar la tarea de los alcaldes y alcaldesas, a los que instó a colaborar entre sí.

«No es una apelación retórica, sino una herramienta eficaz para avanzar juntos», reseñó. Porque son muchos los retos y responsabilidades, «cada vez más», que afrontan: aliviarse de cargas burocráticas, lograr un marco más justo y una financiación local «acorde al peso real» de sus competencias. Resumió: "Si queremos concejos vivos, cohesionados y con capacidad de respuesta, necesitamos ayuntamientos con medios, margen de acción y respeto efectivo a su autonomía".

Guiño a los corresponsales

Por último, al referirse a otros que también están al lado de la ciudadanía no se olvidó Cecilia Pérez del periodismo local, el «pegado al territorio», que cumple «una función esencial». Porque, resaltó, "en tiempos de confusión, la información rigurosa y cercana adquiere un valor aún mayor".

Y se centró la Alcaldesa en los que están detrás de ese periodismo local, «los corresponsales, que desde cualquier rincón de Asturias realizan cada día una tarea silenciosa y valiosa: contar la vida de nuestras pueblos y ciudades, dar noticia de lo pequeño y de lo importante, y convertir la realidad cercana en relato compartido». Para resumir, parafraseó a Antonio Machado a través de su personaje Juan de Mairena: los corresponsales atienden a «lo que pasa en la calle».

Y remató: «Los ayuntamientos y el periodismo local compartimos, en cierto modo, una misma exigencia: estar cerca, escuchar, contar y responder».