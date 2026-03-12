El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario

El grupo madrileño Cepheus, a través de su gestora de fondos inmobiliarios oportunista Cepheus Capital Partners, se ha convertido en el principal propietario del centro comercial Parque Astur, que está ubicado en Trasona (Corvera) y es una referente en la comarca de Avilés.

Cepheus Capital Partners ha adquirido las posesiones que la también madrileña Numulae Gestión de Servicios Socimi tenía en el centro comercial corverano a través de la sociedad Inversiones Patrimoniales Parque Astur y que había adquirido en 2017 a Andromeda Capman.

La consultora internacional JLL asesoró a la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria Numulae en la nueva operación de venta y precisó que en los activos comerciales transferidos a Cepheus hay un "mix" de inquilinos líderes en sus respectivos sectores de actividad, entre los que destacó Decathlon, Kiabi, Mango y Cines Odeon. La gran superficie de la cadena de distribución Carrefour ubicada en Parque Astur no forma parte del perímetro de la transacción.

La operación se cerró tras un proceso de venta ordenado y sus detalles financieros no han trascendido. Al cierre del primer semestre de 2025, la sociedad Inversiones Patrimoniales Parque Astur (propiedad en un 100% de Numulae Gestión de Servicios Socimi) tenía un patrimonio neto de más de 4,72 millones de euros. "Los centros comerciales son uno de los activos más atractivos para los inversores y esta transacción confirma que cuando un buen producto se lanza al mercado, existe un gran apetito de capital institucional", señaló Augusto Lobo, director de Capital Markets Retail de la consultora inmobiliaria JLL España, que asesoró a Numulae en la venta.

El comprador, Cepheus Capital Partners, es un gestor de fondos inmobiliarios oportunista que fue dueño del centro comercial Ociopía en Orihuela (Alicante) y que forma parte del grupo madrileño Cepheus, fundado por el empresario Fernando García Parra. n