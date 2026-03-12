El cine asturiano explora nuevos horizontes en el Festival de Málaga
"Benigno", de Luis Iglesias Rodríguez, y "Timidez botánica", de Mónica Arnanz, ganan la nueva convocatoria regional de ayudas
El audiovisual asturiano se citó ayer en Málaga para celebrar un encuentro profesional, "Cine d’Asturies", organizado por la Consejería de Cultura para facilitar el contacto con otros profesionales, empresas e instituciones del sector nacional e internacional y difundir el trabajo de los cineastas asturianos fuera de la región.
La Consejería de Cultura presentó un catálogo con 21 proyectos asturianos financiados en 2025, que buscan alianzas con productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores internacionales para avanzar en su desarrollo.
La delegación asturiana, encabezada por la consejera Vanessa Gutiérrez, viajó al Festival de Cine de Málaga con 34 profesionales y empresas del sector audiovisual. El Principado, además, participa en la zona de industria del certamen con un estand propio bajo la marca "Cine d’Asturies".
"Principitch"
"Benigno", del cineasta Luis Iglesias Rodríguez, y "Timidez botánica", de la directora Mónica Arnanz, son los ganadores, con 1.500 euros para desarrollar su proyecto cinematográfico, de la primera edición del "Principitch d’Asturies", una nueva iniciativa del Gobierno del Principado para la promoción del sector audiovisual regional.
"Benigno", primer corto de ficción de su autor, ya había obtenido el Premio al Mejor Proyecto en la tercera edición del laboratorio de creación cinematográfica FilmLAB LaC6, financiado por la Consejería de Cultura. El jurado seleccionó también "Timidez botánica", "relato que encuentra su fuerza en los pequeños gestos, con una mirada delicada hacia la infancia, el duelo y la pertenencia".
