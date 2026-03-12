Duro Felguera presentará al juez su plan de reestructuración el 23 y 24 de abril

El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha citado a la empresa asturiana de ingeniería Duro Felguera y a sus acreedores para comparecer los próximos 23 y 24 de abril, cuando se celebrará la vista oral en la que tanto la compañía como sus acreedores expondrán los detalles del plan de reestructuración con el que la centenaria firma quiere evitar la quiebra tras un largo y tortuoso proceso.

Tras la vista oral, el magistrado titular del juzgado, Rafael Manso, decidirá si otorga la homologación judicial a la estrategia de reorganización de la compañía. Eso supondría el cierre definitivo del proceso, después de que el pasado mes de octubre la junta de accionistas aprobara la ejecución del plan.

La estrategia de la empresa contiene varias medidas de calado, entre ellas la reducción de la plantilla a la mitad, hasta los 500 trabajadores; la reorganización de su estructura corporativa, incluyendo la venta y el cierre de filiales; una inyección de 10 millones de euros por parte del accionista mayoritario, el grupo mexicano Prodi; quitas de hasta el 100% en la mayoría de préstamos (incluido el de 6 millones de euros otorgado por el Principado) y la relajación de las condiciones de devolución del rescate de 120 millones que realizó hace cuatro años la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De momento, hasta que llegue la luz verde definitiva del juez, Duro ya está adelantando la reorganización del grupo. Así, la empresa acaba de constituir una nueva sociedad, denominada Duro Felguera Global Solutions, a la que transferirá todo el negocio operativo del grupo, incluidas las filiales de servicios industriales. Esta nueva sociedad ya tiene su sede en Langreo, a donde se trasladará el grueso de la compañía cuando se cierre la venta de la actual sede de Gijón.