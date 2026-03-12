FADE reclama una rebaja fiscal inmediata sobre la energía: "El Estado no puede ser el único beneficiado de esta crisis"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha alertado de que la escalada de precios energéticos derivada del conflicto en Irán "está golpeando ya a las empresas asturianas" y reclama al Gobierno "una reducción inmediata de los impuestos sobre los productos energéticos".

Según una encuesta realizada por FADE a las empresas asturianas, el 82% prevé un impacto significativo o moderado en su actividad, del conflicto, y el 55% afirma que ya lo está notando.

Las principales áreas de impacto son los costes energéticos (90%), las materias primas y suministros (68%), el transporte y la logística internacional (55%) y la incertidumbre económica (51%). El impacto es transversal: afecta a todos los sectores y tamaños de empresa.

FADE exige la rebaja del IVA energético al mínimo legal europeo, frente al 21% vigente en España, como medida más rápida y eficaz para proteger la actividad económica y el empleo. La federación empresarial destaca que la propia Comisión Europea ya ha instado a los Estados miembros a aplicar estos mínimos.

"El Gobierno español debe seguir las indicaciones europeas también en este caso, y no solo para cumplir con la agenda verde", señaló la presidenta de FADE, María Calvo. La presidenta reclama "acciones urgentes" y que el Estado "no sea el único beneficiado de la crisis". "Bajar impuestos a la energía es hoy la inversión más urgente para proteger la economía y el empleo", aseguró.

Además, FADE se ha puesto a disposición de las administraciones para colaborar en medidas que minimicen el impacto sobre la economía y el empleo en la región.

Noticias relacionadas

Reclamaciones de CC OO

Por su parte, CC OO de Asturias ha reclamado medidas para detener la escalada de precios. El sindicato señala que es necesaria una intervención para topar los precios del combustible y el gas, impedir la especulación y "anteponer el interés general a los beneficios de unos pocos". CC OO de Asturias resaltó que las grandes compañías energéticas están multiplicando sus beneficios mientras la subida de precios estrangula la economía y amenaza a millones de familias que viven al límite en España. Reclama la urgencia de aplicar medidas como la excepción ibérica, "que ya han demostrado su eficacia", e insiste en que la CNMV y la Fiscalía abran diligencias para impedir el abuso y la especulación en sectores estratégicos. “El matonismo, las ocurrencias y la improvisación permanente de Trump le está saliendo muy caro a la gente corriente”, señaló José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias.