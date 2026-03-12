Fallece a los 64 años el físico y productor Armando Ramírez
Esposo de la soprano mierense Tina Gutiérrez, llegó a Asturias como traductor de Mijail Gorbachov a finales de la década de 1990
El productor musical Armando Ramírez Ramírez falleció este miércoles en Oviedo a los 64 años en Oviedo. Casado con la soprano mierense Tina Gutiérrez, llevaba más de 35 años viviendo en Asturias, adonde llegó como traductor de ruso con motivo de la estancia del presidente de la extinta Unión Soviética, Mijail Gorbachov, para recoger el Premio Príncipe de Asturias en Cooperación Internacional en 1989.
Nacido en Cuba, Armando Ramírez se había formado como físico nuclear en la Universidad Estatal de Bielorrusia, era licenciado en Lengua Rusa por la misma institución académica y se había doctorado en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón. Fue profesor de Matemáticas, Física y Computación en la Universidad de Las Viñas, en Cuba. Allí dirigió el departamento de Óptica y Física Moderna.
En Asturias fue investigador del Instituto Tecnológico de Materiales. Participó en congresos y jornadas académicas y de investigación tanto en Cuba como en España y fue investigador destacado de la Academia de Ciencias de Cuba.
En los últimos años, Armando Ramírez había enfocado su carrera profesional hacia la empresa, la promoción y la producción musical y discográfica.
Fue director de la fundación Cultural Don Pelayo, gerente en la Alianza Hispánica en Intermeciación Comercial y director de programas de la Fundación Philippe Cousteau Unión de los Óceanos.
Padre de tres hijos –Armando, José Ramón y Lucía– y con otros tantos nietos –Mateo, Chloe y Lía–, Armando Ramírez será despedido por familiares y amigos en el funeral que este viernes a las 13.00 horas tendrá lugar en la basílica de San Juan El Real, en Oviedo.
Entre tanto, su capilla ardiente permanece instalada en el tanatorio de Los Arenales, en la misma ciudad.
