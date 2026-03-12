El gas natural, en plena escalada de precios, primera fuente de producción eléctrica de Asturias
El 41,4% de la generación se hizo con renovables, lejos del objetivo regional del 55%, y se consumió más energía de la producida
Asturias ha pasado de depender del carbón al gas natural en un momento en el que los precios de este último están en plena escalada por el conflicto en Oriente Medio.
Según los documentos presentados ayer por Red Eléctrica –que por primera vez incluyen magnitudes procedentes de las instalaciones de autoconsumo– los ciclos combinados de gas son la primera fuente de generación de electricidad de Asturias, con una cuota del 23,7% del total. Le sigue la hidráulica (21,3%), mientras que el carbón, que generó un 51,4% durante 2025 al reconvertir en julio la central de Aboño II en instalación que quema gas natural y gases siderúrgicos, ha producido el 17% del total en la región. Muy cerca queda la eólica, con el 16,6% de los GWh generados, seguida de la turbina de vapor (14,2%) –en la que se incluye Aboño II pese a usar gas–, la cogeneración (3,4%) y el contingente de otras renovables, responsable del 3%. Completan la estructura de producción regional la solar fotovoltaica y los residuos no renovables, con cuotas inferiores al 0,6% sobre un total de 7.915 GWh
Asturias produjo el pasado año 3.277 GWh con renovables, lo que supone el 41,4% de su mix, lejos del 55% que preveía el plan regional de transición justa. Estas cifras ya incluyen la aportación del autoconsumo, que en la región ha generado el 7,9% del total de energía. La potencia instalada de estas tecnologías asciende a 120 MW.
El parque de generación de Asturias ha sufrido ligeras modificaciones y, aparte del descenso de la presencia de carbón, incorpora 21 nuevos MW de tecnología solar fotovoltaica mientras que la cogeneración ha dado de baja 8,5 MW. Con todo, las renovables ocupan el 42,9% del total de la potencia instada, algo más de diez puntos porcentuales superior a la cuota que alcanzó hace una década, que fue del 31,4%.
A 31 de diciembre de 2025, Asturias cuenta con una potencia instada de 3.887 MW. El ciclo combinado continúa siendo la tecnología con mayor peso en la estructura de potencia instalada de generación de Asturias y ocupa el 22% del total, seguida por la hidráulica (20,7%) y la eólica (18,1%), que adelanta al carbón, con el 17,7% de los MW.
En Asturias se registró una demanda de 8.506 GWh en el 2025, un descenso del 1% respecto al 2024 y por encima de la producción (7.915 GWh) , lo que agudiza la dependencia exterior.
