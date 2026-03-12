La industria auxiliar asturiana, incapaz de un acuerdo tras 12 horas de negociación: el fin de la huelga que afecta a Arcelor, en el aire

La patronal Femetal y los representantes laborales de la industria auxiliar asturiana del metal fueron incapaces, hasta pasada la medianoche, de concretar un preacuerdo sobre el convenio colectivo que desbloquee la huelga que en los dos últimos días ha paralizado el corazón siderúrgico de la región. Después de una negociación que se alargó durante más de doce horas, y pese a que durante momentos desde la parte sindical cundió la "esperanza" de que se firmaría un pacto antes de concluir el día, al filo de las 00.00 horas las posiciones aún estaban "alejadas" en cuestiones clave, según trasladaron fuentes sindicales. Aunque la previsión era que el diálogo continuase durante la madrugada.

El objeto de las negociaciones es el convenio colectivo del sector, formado por unos 3.500 trabajadores en Asturias, para el cuatrienio 2025-2028. Unas negociaciones que se iniciaron hace 15 meses, pero que esta última semana han protagonizado un sonoro choque tras la convocatoria de una huelga que tanto el martes como ayer paralizó buena parte de la actividad de ArcelorMittal en sus fábricas de Gijón y Avilés. Algo que no se veía desde 2013, última vez que la siderúrgica había sufrido una parálisis de semejante envergadura.

El escollo que anoche separaba a la parte empresarial y la sindical volvió a ser, como ya lo fue en la reunión del lunes, la cláusula de revisión salarial para adaptar los sueldos a la inflación. Patronal y sindicatos habían coincidido en un aumento de los salarios del 2%, equivalente a la previsión del índice de precios de consumo (IPC). No obstante, para que la subida se ajuste al IPC real y los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, las organizaciones sindicales reclaman una cláusula de revisión a final de año que incluyera el retoque de las tablas salariales y el pago de los atrasos en caso de que el IPC superara el 2% acordado. Esa cláusula estaba en los convenios previos a la pandemia, y Femetal rechaza recuperarla destacando que no forma parte del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), además de que, según la patronal, actualmente solo se aplica en el 0,6% de los trabajadores de la industria auxiliar nacional.

La directora general de Empleo del Principado, Judith Flórez, medió en el conflicto y se puso en contacto con las partes para tratar de desatascar la situación, después de que Femetal alertara el martes por la noche del "impacto" que la huelga estaba causando en la industria asturiana, sobre todo en Arcelor, la cual "podría entrar en riesgo industrial", advirtió la organización empresarial.

A diferencia de la del martes, que apenas duró unas cinco horas, la negociación de ayer fue muy larga. Desde mediodía hasta entrada la madrugada, los integrantes de la comisión negociadora se encerraron en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en la calle Santa Susana de Oviedo. Allí hubo tiras y aflojas y continuas propuestas y contrapropuestas por ambas partes. Por momentos las posiciones se alejaron de tal modo que cundió la posibilidad de que descarrilara por completo la conversación. Después se recondujeron levemente las posturas, y fuentes sindicales presentes en el encuentro apuntaban al optimismo: "Hay esperanza". Pero apenas un rato después, ya al borde de la medianoche, las expectativas volvían a congelarse: "Aún estamos muy lejos".

Hasta la fecha, la movilización de los piquetes de huelga de las auxiliares ha impedido durante dos días el funcionamiento normal de ArcelorMittal en Asturias justo cuando la multinacional siderúrgica atraviesa un momento delicado. La compañía acusa una caída de la producción desde hace meses por circunstancias externas y propias. Entre las primeras destaca claramente un descenso de la producción siderúrgica europea por la entrada masiva de acero barato procedente de países asiáticos, sobre todo China. Pero, además, uno de los dos hornos altos de la factoría de Arcelor en Veriña (Gijón) está inutilizado desde el pasado octubre, lo que ha mermado notablemente la producción de arrabio (hierro fundido) con la que se elabora el acero.

Arcelor preveía iniciar precisamente trabajos de reparación del horno "B" esta semana. Unas labores muy dependientes de operarios de la industria auxiliar. Por lo tanto, el paro del martes y de ayer impidió cualquier tipo de reparación de la instalación siderúrgica. No obstante, los dos días sí se mantuvieron activos tanto el otro horno, el "A", como las baterías de coque. Ambas infraestructuras son cruciales para la actividad de Arcelor.

Piquetes y colas

Otras escenas que ayer también se repitieron fueron las de los piquetes informativos en los accesos de Arcelor en Veriña y Avilés. Si bien en esta ocasión los huelguistas permitieron el paso a los trabajadores de la propia empresa siderúrgica (al no estar incluida en sí misma en el convenio en liza) y a los operarios de los servicios mínimos de las empresas auxiliares. No obstante, la concentración de manifestantes, al igual que el martes, volvió a causar largas colas de vehículos en las entradas de los recintos fabriles de Gijón y Avilés.