Javier Moll defiende una nueva financiación municipal y acabar con la “losa de la burocracia” en el III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de LA NUEVA ESPAÑA

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, abrió esta mañana en el Centro Niemeyer de Avilés el III Encuentro de alcaldes y alcaldesas que Asturias, que organiza este periódico dentro del Foro Municipalismo. En su discurso, y ante la práctica totalidad de regidores asturianos, presentes en el acto, Moll hizo una defensa de la importancia de los ayuntamientos para contribuir al futuro y la vitalidad de Asturias, pero también habló de los lastres que ralentizan su marcha: como la falta de un modelo de financiación adecuado y la presencia de una burocracia “que continúa siendo una losa”.

Javier Moll subrayó, en los primeros compases de su intervención, que el encuentro de alcaldes y alcaldesas “se ha consolidado ya como un espacio constructivo de diálogo y colaboración en el que abordar cada año los desafíos de la política local y explorar la oportunidad de tejer alianzas desde la lealtad institucional”. El presidente de Prensa Ibérica apuntó, en este sentido, que los dos encuentros anteriores, celebrados en Oviedo y Gijón, demostraron que “entre los representantes municipales existen muchos más puntos de encuentro que de discrepancia”.

Los ayuntamientos son claves en el desarrollo de la región. Sin ellos, indicó, “es imposible entender hoy Asturias”. Son la base de nuestro sistema, casi su semilla: “Los primeros políticos de la región que en democracia pudieron elegir los asturianos fueron los regidores y concejales de las corporaciones locales en 1979. No fue hasta cuatro años después, en mayo de 1983, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas”.

Una paradoja municipal

Hay, no obstante, una atenazante contradicción en este ámbito local. “Los concejos son la administración más infrafinanciada y, a la vez, la más valorada, puesto que, a menudo, asumen la primera línea de respuesta ante los vecinos, les corresponda o no en el reparto de competencias”. Y a partir de ahí, Moll incidió en una de las principales reivindicaciones de todos los munícipes. “De la financiación autonómica se habla casi siempre; de la financiación local, casi nunca. Cuando se trata de ajustar el déficit y apretarse el cinturón son los ayuntamientos los que acaban sufriendo las mayores estrecheces”.

El presidente de Prensa Ibérica pasó a detallar los muchos retos pendientes que tienen los concejos. “La burocracia, por ejemplo, continúa siendo una losa. Bien está el control de cada euro que se gasta, pero la rigidez y los retrasos no son nunca aliados de la eficacia”. A juicio de Javier Moll, “el objetivo de rebajar a la mitad el tiempo para tramitar los planes de urbanismo, en los que hasta ahora se empleaban hasta dos décadas, es loable; aunque insuficiente para responder con rapidez a la demanda actual de vivienda”. El presidente del grupo periodístico al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA incidió en que “la despoblación y el envejecimiento, que amenaza a amplias zonas rurales de Asturias, siguen siendo un desafío de calado en el que los concejos van a jugar también un papel clave.”

Proyectos importantes

A continuación, Javier Moll pasó a analizar alguno de los proyectos más relevantes que están desarrollando los municipios asturianos como ejemplo de su esfuerzo por genera “valor y riqueza”: “Les hablo de proyectos como el de la Fábrica de Armas en Oviedo; el de Naval Azul en Gijón o la Isla de la Innovación en esta localidad, en Avilés; el del polígono de Bobes en Siero; la urbanización de las vías ferroviarias en Langreo o la apuesta de Mieres por los pisos asequibles”. Apuntó que son “iniciativas que ponen de relieve el ímpetu de los concejos por cuidar el entorno, reforzar los servicios y potenciar el atractivo residencial”. Todos estos proyectos, añadió, habla de la “vitalidad” de las distintas localidades asturianas, algo que “llena de futuro y esperanza a esta tierra”.

La cercanía que cada ayuntamiento ofrece a sus administrados es, también, la que LA NUEVA ESPAÑA brinda a sus lectores. En la apuesta por el periodismo “local e hiperlocal”, dijo Moll, está en el origen del evento celebrado esta mañana en el Centro Niemeyer de Avilés “para renovar ante ustedes nuestro doble compromiso con la información de calidad y con los ciudadanos a los que ustedes representan”.

Compromiso periodístico

El presidente de Prensa Ibérica subrayó que “las noticias de proximidad son nuestra razón de ser”. Y para ejemplificar esa vocación informativa hacia lo más cercano al lector, enumeró el despliegue periodístico de LA NUEVA ESPAÑA sobre lo local. “LA NUEVA ESPAÑA tiene cinco ediciones locales en papel y en digital: Avilés, Oviedo, Gijón, Las Cuencas y el resto de Asturias. Y cuenta además con doce ediciones nativas digitales -Siero, Llanera, Villaviciosa, Corvera, Laviana, Cangas del Narcea, Grado, Salas, Ribera de Arriba, La Corredoria, Gijón Oeste y El Llano-, a las que pronto confiamos sumar otras”.

A todo ello se une, añadió, el “Proyecto Cerca” que impulsa Prensa Ibérica y que está permitiendo cubrir la información de más de mil municipios en toda España. En el caso de Asturias, "se cubren 70 de los 78 concejos que integran la región”.

El proyecto “Cerca”, explicó Moll, es “un agregador de noticias, disponible en todas las webs del grupo, que permite al lector tener en un único sitio la mejor información sobre los lugares que más le importan: la localidad donde vive, la ciudad donde trabaja, el pueblo de sus antepasados o la aldea donde va de vacaciones. Todo, de forma sencilla en la pantalla del móvil o del ordenador”.

El presidente de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, cerró su intervención con un mensaje final orientado a la necesaria suma de esfuerzos municipales para contribuir al desarrollo regional conjunto. “El progreso de cada concejo es el progreso de Asturias entera. Los avances en la cooperación se perciben en los apoyos transversales que reciben, por ejemplo, la capitalidad cultural europea de Oviedo o la declaración de la Universidad Laboral de Gijón como patrimonio de la Unesco”.

Por eso, remarcó, “es esencial vertebrar la región desde la unidad. Cada ayuntamiento defiende lo suyo, pero es clave incardinar sus aspiraciones al interés general de la región. La cooperación entre concejos es transcendental”. Gacias a ese enfoque, resumió el presidente de Prensa Ibérica, “Asturias será más fuerte y los asturianos vivirán mejor”.