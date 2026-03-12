Juan Cofiño llama a reformar la "planta local" y tomar "decisiones valientes" para asegurar la suficiencia financiera de los ayuntamientos
El presidente de la Junta del Principado advierte de las dificultades de los concejos, sobre todo los más pequeños y rurales, para atender las "demandas crecientes de la ciudadanía"
El presidente de la Junta del Principado, Juan Cofiño, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas asturianos del riesgo que corren muchos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños y rurales, de adentrarse en una crisis “con consecuencias muy negativas para el equilibrio territorial”, si no se toman “decisiones valientes” para asegurar su suficiencia financiera. Y llamó a revisar la “planta local” para intentar frenar esta deriva.
En su intervención en el “III Encuentro de alcaldes y alcaldesas”, organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el marco del Foro Municipalismo, abordó cómo “la insuficiencia endémica” que sufren las haciendas locales les “incapacita para deglutir, en solitario, las demandas crecientes de la ciudadanía, principalmente en los municipios rurales en donde un censo menguante no es capaz de incorporar tributos propios suficientes para atender los servicios básicos”
Una situación que, recordó, viene derivada de una “planta local minifundista caracterizada por la fragmentación, la diversidad y muchas dificultades de gestión”. Y que se ha visto agravada en los últimos años por la reforma local emprendida en 2013 al hilo de la crisis económica.
Ello unido, continuó, “a su papel protagonista en la extensión del estado social y de prestación de servicios”, que se van incrementando por las crecientes demandas ciudadanas, “amenaza con una crisis que obliga a reflexionar y repensar el binomio competencias-suficiencia financiera”. Sin dejar de lado “el convencimiento de que el Ayuntamiento constituye el corazón de nuestro sistema político y constitucional”.
Pero esta situación no afecta solo a la distribución municipalista española, en algunos países del norte de Europa también tuvieron que hacer frente a esta problemática, que abordaron vía fusión entre distintos Ayuntamientos. En el caso español, se produjeron “intentos tímidos” a través de la cooperación y la fórmula de las mancomunidades, que no acabaron de arrancar al no ir acompañadas “de una sólida estructura financiera”.
Ante esta situación, llamó a “salir del inmovilismo” e incidió en que este asunto “no es una mera cuestión de naturaleza local, sino que afecta a nuestro ser como país”. “Poner remedio a esta situación nos alcanza a todos”, incidió. Y terminó con una cita de Tocqueville: “En el municipio, como en todo lo demás, el pueblo es la fuente de los poderes sociales, pero en ninguna parte ejerce su poder de forma tan inmediata como en él”.
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja