Juan Cofiño llama a reformar la "planta local" y tomar "decisiones valientes" para asegurar la suficiencia financiera de los ayuntamientos

El presidente de la Junta del Principado, Juan Cofiño, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas asturianos del riesgo que corren muchos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños y rurales, de adentrarse en una crisis “con consecuencias muy negativas para el equilibrio territorial”, si no se toman “decisiones valientes” para asegurar su suficiencia financiera. Y llamó a revisar la “planta local” para intentar frenar esta deriva.

En su intervención en el “III Encuentro de alcaldes y alcaldesas”, organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el marco del Foro Municipalismo, abordó cómo “la insuficiencia endémica” que sufren las haciendas locales les “incapacita para deglutir, en solitario, las demandas crecientes de la ciudadanía, principalmente en los municipios rurales en donde un censo menguante no es capaz de incorporar tributos propios suficientes para atender los servicios básicos”

Una situación que, recordó, viene derivada de una “planta local minifundista caracterizada por la fragmentación, la diversidad y muchas dificultades de gestión”. Y que se ha visto agravada en los últimos años por la reforma local emprendida en 2013 al hilo de la crisis económica.

Ello unido, continuó, “a su papel protagonista en la extensión del estado social y de prestación de servicios”, que se van incrementando por las crecientes demandas ciudadanas, “amenaza con una crisis que obliga a reflexionar y repensar el binomio competencias-suficiencia financiera”. Sin dejar de lado “el convencimiento de que el Ayuntamiento constituye el corazón de nuestro sistema político y constitucional”.

Pero esta situación no afecta solo a la distribución municipalista española, en algunos países del norte de Europa también tuvieron que hacer frente a esta problemática, que abordaron vía fusión entre distintos Ayuntamientos. En el caso español, se produjeron “intentos tímidos” a través de la cooperación y la fórmula de las mancomunidades, que no acabaron de arrancar al no ir acompañadas “de una sólida estructura financiera”.

Ante esta situación, llamó a “salir del inmovilismo” e incidió en que este asunto “no es una mera cuestión de naturaleza local, sino que afecta a nuestro ser como país”. “Poner remedio a esta situación nos alcanza a todos”, incidió. Y terminó con una cita de Tocqueville: “En el municipio, como en todo lo demás, el pueblo es la fuente de los poderes sociales, pero en ninguna parte ejerce su poder de forma tan inmediata como en él”.