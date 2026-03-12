Mariví Monteserín pone en valor el uso de la tecnología y la colaboración municipal para mejorar los servicios públicos y afrontar la crisis por la guerra

Mariví Monteserín, anfitriona del III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro del Foro del Municipalismo de Prensa Ibérica y alcaldesa de Avilés, explicó en su intervención que "las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas, deben convertirse en las herramientas que nos permitan impulsar una nueva concepción de los servicios públicos, porque en ellas se encuentran algunas de las soluciones a los grandes retos que ha de asumir la administración en estos momentos". "Debemos pasar del mundo de las ideas a la realidad material", aseveró la regidora socialista, que forma parte de la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La alcaldesa puso como ejemplo su ciudad para la aplicación de la tecnología en la mejora de la calidad de vida. "En Avilés existen varios centros de I+D que cuentan entre sus líneas estratégicas contribuir e impulsar un modelo de transición energética y ecológica, impulsando las energías renovables. Hoy en el mundo hay una batalla entre las viejas energías fósiles y las nuevas energías renovables y sostenibles, que es evidente vamos a ganar porque nuestro futuro colectivo como humanidad depende de ello", explicó la avilesina, que cree que "la política tiene como objetivo solucionar problemas, no crearlos".

Atención a los mayores

Monteserín aseguró que su compromiso pasa por "contribuir a la tarea urgente de desatascar la dependencia, porque nuestros mayores se lo merecen. Deberemos estudiar todas las posibilidades", planteó. También señaló que "es un buen momento para dar un impulso a nuestra función pública, e implicar a los trabajadores en el reto de convertirse en grandes activos en la búsqueda de soluciones a los grandes retos que Asturias tiene por delante".

La regidora hizo mención, además, a las políticas para atraer población joven. "Quiero agradecer al Gobierno del Principado de Asturias, y muy especialmente a su presidente Adrián Barbón, su valentía, que nos permite dotar un servicio que es fundamental para complementar nuestras políticas de atracción y retención de nuevas familias jóvenes a nuestros municipios", subrayó.

Los efectos de la crisis de Irán

La alcaldesa anfitriona del encuentro de regidores también hizo mención a la actualidad a nivel global y, en concreto, al conflicto en Irán. "Es un momento de grandes complejidades, ante una guerra que va a ejercer un efecto directo sobre nuestros ayuntamientos y sobre nuestra ciudadanía. Tendremos sin duda que implementar acciones y medidas que contribuyan a amortiguar sus efectos de la misma forma que hemos hecho en otras ocasiones", sostuvo la socialista, que apuntó que "esta guerra va a tener efectos directos sobre la calidad de vida de la ciudadanía, con el encarecimiento de los productos más básicos". "Esta realidad, cercena los valores democráticos, y la confianza ciudadana en el Estado de Bienestar. Exige articular acciones directas que pongan en valor la importancia de disponer de un Estado de Bienestar de calidad que responda a las necesidades reales de las personas", sentenció.

Para tratar de solucionar todos estos problemas, la clave, según Monteserín, pasa por "la colaboración permanente". "Colaboración con los agentes sociales, colaboración de la ciudadanía a través de todos los canales posibles de participación ciudadana y colaboración entre administraciones. Esa es la forma de que las políticas aporten soluciones", subrayó la regidora local, que elogió que Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, otorgue tanta importancia al municipalismo. "Siempre se habla de la financiación autonómica, pero no de la municipal. Hay muchas trabas que hay que aligerar", finalizó.