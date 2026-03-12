La multinacional estadounidense Sonoco duplicará la capacidad de producción de su fábrica de envases de Silvota

La multinacional estadounidense de envases Sonoco prepara una fuerte inversión en su planta del polígono industrial de Silvota, en Llanera, que supondrá casi duplicar su capacidad de producción de tapas metálicas para la industria de la alimentación. El plan de Sonoco incluye siete nuevas líneas de fabricación que se suman a las once que ya tiene la factoría, en la que trabajan más de 200 empleados.

La planta de Silvota fue creada 2003 por la compañía murciana de origen familiar Mivisa para fabricar envases metálicos a partir de hojalata fabricada por ArcelorMittal en Asturias. Mivisa pasó a manos de fondos de inversión; posteriormente se integró en Crown Food España, filial de la multinacional estadounidense de envases Crown, y tras un nuevo cambio de propiedad la factoría pasó a formar parte de Eviosys Embalajes España. En abril del pasado año, Eviosys se convirtió en Sonoco Metal Packaging EMEA tras completarse la adquisición por la multinacional norteamericana Sonoco.

Sonoco Metal Packaging EMEA, que tiene 45 plantas de envases metálicos en 17 países y 6.400 trabajadores, tiene planes en marcha para reforzar su planta asturiana. Abordará una ampliación "significativa" de la capacidad de producción de la fábrica de Silvota, que produce actualmente al año 1.000 millones de tapas de envases y procesa 5.000 toneladas de hojalata.

Las nuevas líneas

En concreto, Sonoco planea incrementar en Silvota la fabricación de tapas metálicas tipo "twist-off" (media rosca) y tipo "orbit" (abre fácil) para tarros de cristal, pasando de cuatro líneas a ocho. Además, aumentará la capacidad de barnizado de hojalata con una nueva línea que se sumará a las cinco actuales; instalará otra línea de litografía, elevando el total a tres, e implementará un nuevo proceso de fabricación del compuesto de goma vinílica que se utiliza en la producción de las tapas.

La compañía señaló que con estas mejoras, la factoría asturiana podrá atender una mayor demanda en el sector de la industria de la alimentación, al tiempo que se optimizará la cadena de suministro del grupo al poder abastecer a otras fábricas de Sonoco con la hojalata barnizada y la litografiada que no llega a pasar por el proceso de formación de tapas.

El proyecto de ampliación, cuya tramitación ambiental está en marcha, tiene como objetivo incrementar la capacidad de producción, y supondrá la creación de nuevos empleos en Llanera.

Noticias relacionadas

La ampliación se hará dentro de la parcela de la factoría de Silvota, que ocupa una superficie de más de 132.300 metros cuadrados. La nuevas líneas se instalarán dentro de la actual nave principal y el proyecto incluye un nuevo almacén para productos químicos.