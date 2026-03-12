Nuevo reto para la asturiana Ángela Santianes, elegida presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

La asturiana Ángela Santianes Arbesú ha sido elegida nueva presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), el órgano que agrupa a los consejos sociales de las universidades de todo el país. La elección se produjo este jueves durante la Asamblea General celebrada en Madrid, en una de las sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Santianes, actual presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, encabezaba la única candidatura presentada al proceso electoral, previamente proclamada por la comisión electoral y ratificada por la Asamblea. Con su designación, una representante vinculada a institución académica asturiana pasa a liderar la organización que actúa como puente entre el sistema universitario y la sociedad española.

El nuevo Comité Ejecutivo mantiene una amplia continuidad respecto al equipo anterior. La principal novedad es la incorporación de Ernesto Pedrosa Silva, presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, como vocal. Además, Montserrat Guàrdia Güell, presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña, asume una de las vicepresidencias, un cargo que había permanecido vacante durante el último año. Miguel Ángel Acosta continuará como secretario general.

Tras su proclamación, Santianes presentó ante la Asamblea su programa de trabajo para esta nueva etapa, recogido en el documento "Una nueva etapa de cohesión, equilibrio y liderazgo institucional para la CCS". El plan se articula en torno a cinco prioridades: consolidar el papel de la Conferencia como voz de la sociedad en el sistema universitario, reforzar la apertura de la universidad a su entorno social y productivo, impulsar nuevos modelos de formación adaptados a un contexto cambiante, fortalecer la dimensión práctica y emprendedora de la universidad y avanzar hacia instituciones más ágiles, digitales y mejor gobernadas.

"Queremos seguir consolidando el papel de la CCS como voz de la sociedad en el sistema universitario español y contribuir activamente a los procesos de modernización que afronta la universidad", señaló la nueva presidenta.

Trayectoria profesional

Nacida en Langreo en 1964, Santianes es ingeniera química por la Universidad de Oviedo y cuenta con una larga trayectoria en el ámbito empresarial internacional. Desde hace más de tres décadas desarrolla su carrera en la multinacional DuPont, donde ejerce directora general del complejo industrial de la compañía en Asturias y de responsable de la firma para España y Portugal. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes responsabilidades en España, Estados Unidos y Europa, incluyendo la dirección de unidades de negocio internacionales y la presidencia de la empresa en Puerto Rico.

Además de su actividad empresarial, participa activamente en distintas organizaciones del ámbito industrial. Es miembro de la junta directiva de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). En 2023 fue reconocida como Directiva del Año por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Su elección marca además el cierre de la etapa presidida por Antonio Abril Abadín, que concluye su mandato tras ocho años al frente de la organización, el máximo periodo previsto en sus estatutos. Durante este tiempo, Abril "impulsó diversas iniciativas para reforzar el papel de los consejos sociales y consolidar la Conferencia como un espacio de diálogo entre las universidades y la sociedad", según recalca la propia institución.