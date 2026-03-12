Más pistas para seguir el eclipse solar total en Asturias el próximo agosto: las gafas que ayudarán a no perder detalle sin dañar los ojos y que solo cuestan dos euros

Desde 1912 en España no se ha podido disfrutar de un eclipse solar. Sin embargo, el 12 de agosto de este año eso va a cambiar, porque uno cruzará la Península de noroeste a este. Galicia (La Coruña), Asturias, Castilla y León, Guadalajara, Aragón y Baleares son las comunidades autónomas en las que se podrá apreciar mejor desde las 19:30 horas de la tarde hasta las 22:00 horas aproximadamente. Asturias la que más, y en Luarca justo será el lugar, dicen los expertos, donde durará más tiempo el momento en el que la Luna tapa completo al Sol: 1 minutos y 50 segundos. Numerosos hoteles en toda la región ya están colgando el cartel de completo para esas fechas. Y los precios, nunca mejor dicho, se han puesto por las nubes.

Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra cubriendo por completo el disco solar. Aunque el sol parezca completamente cubierto, sigue emitiendo radiación ultravioleta y luz infrarroja. La radiación ultravioleta quema las células de la retina y la radiación infrarroja puede dañar los tejidos del ojo. Por eso, unas gafas especiales y homologadas son imprescindibles para poder disfrutar de un fenómeno así. Tampoco se recomienda ver el eclipse a través de la lente de una cámara o telescopio incluso con las gafas puestas, ya que los rayos solares atravesarán cualquier filtro común para esos instrumentos.

Hay una óptica que comercializa las gafas en Asturias, Óptica & Audiología Andorrana, ubicada en la Calle de los Moros, 29 en Gijón. Ofrecen gafas certificadas y homologadas para el eclipse por 2€ y ya están experimentando una alta demanda, al ser Asturias una zona privilegiada . "Aquí en Gijón, el ayuntamiento está promocionando bastante el tema del eclipse. Hay incluso jornadas sobre el tema", comentan en la óptica. También preveen que en el resto de rincones de España mencionados anteriormente se van a vender bastante.

Aparte de la necesidad, gran parte de su éxito reside en su bajo precio. Aunque cuenten con materiales específicos que obstruyen la radiación, su montura es de cartón, material seleccionado para abartar costes ya que es un evento puntual. Nos puntualizan: "Aunque vienen desde Central, siguen toda la normativa ISO (logo de la Unión Europea, etc.)".

¿Por qué son vitales unas gafas homologadas?

Para resolver dudas acerca de su importancia en una ocasión así, también nos han respondido una serie de cuestiones sobre este demandado complemento. En primer lugar, confirman que el material clave es un polímero que se llama Mylar: "Se encarga de reducir la cantidad de luz que pasa a través del ojo. Estas solo dejan pasar el 0,001% de la luz". Así, no entra ni la radiación ultravioleta ni la infrarroja. Es una protección total, parecido a una máscara de protección de un soldador"

Por eso mismo, otro tipo de gafas como gafas de sol o gafas 3D no deberían utilizarse bajo ninguna circunstancia. La apariencia de estas últimas, aunque sea similar, están hechas de plástico polarizado y solamente filtra ciertos colores luz para crear un efecto concreto en pantalla. En ningún caso bloquean los rayos de la luz ya que no están diseñadas para ello.

Gafas eclipse homologadas, en Gijón. / FOTO CEDIDA

¿Cómo afecta a las personas con miopía?

Muchos se preguntan si el eclipse efecta de alguna manera a las personas con afecciones oculares previas. "Es irrelevante. Los efectos que la radiación del eclipse tiene en la retina afectan por igual a una persona con o sin problemas previos. Solo afectaría más a las personas que, de por sí, ya tuvieran dolencias previas en la retina", aseguran los especialistas.

Otra duda que puede asaltar es si se pueden graduar. Confirman que graduarlas no es posible. En caso de que preocupe ver bien, siempre se puede seguir utilizando las habituales gafas de vista, además de las del eclipse. Simplemente se pone una encima de otra y ya se podrá disfrutarlo tranquilamente.