La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a los asturianos: "Cierra bien tu chaqueta"

Cada vez queda menos para Semana Santa y para coger unas deseadas y esperadas vacaciones. Y encima, con la posibilidad de que haga buen tiempo. Pero, ojo. Tanto si vas a lugares de playa, como a ver procesiones hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones.

Mucha gente andando por la calle, apretados, sin vigilar bien sus pertenencias debido a la necesidad de seguir avanzando. Un momento ideal para que los ladrones se hagan con nuestros móviles o carteras. Se estima que en España se roban alrededor de 250.000 móviles anualmente,.

El volumen de hurtos de smartphones aumenta aún más durante los meses de verano y con especial atención a eventos multitudinarios al aire libre. Los delincuentes ya no roban solo por el valor del móvil en sí, sino por el acceso al contenido que en ellos se acumula. Para la mayoría de usuarios sufrir el robo del teléfono móvil supone un trastorno mucho mayor que perder la cartera o el bolso, debido a la gran cantidad de información y datos sensibles que se almacenan en ellos. Los smartphones contienen direcciones, teléfonos, datos confidenciales, tarjetas de crédito, aplicaciones sanitarias, además de fotos, vídeos y otros elementos de valor emocional. En definitiva, información personal sensible que puede causar graves perjuicios si cae en las manos inapropiadas.

Por ello, la Policía Nacional ha lanzado una alerta a través de su cuenta oficial de TikTok para avisar a los ciudadanos de lo que puede ocurrir en un gesto tan sencillo como bajar o subir en un transporte y qué recomendaciones tomar para evitar que nos roben.

"Cuando viajes, evita aislarte por completo con los auriculares con el volumen muy alto. Guarda el móvil o cartera en el bolsillo delantero y no en el bolsillo trasero del pantalón. Cierra bien tu chaqueta si llevas objeto de valor en los bolsillos interiores. Y si llevas bolso o mochila, siempre cerrados hacia delante y procura llevar dinero y documentación juntos".

Los problemas causados por el robo de teléfonos móviles van más allá de la pérdida económica o la incapacidad de comunicarse y realizar tareas diarias. El robo total de identidad es uno de los principales riesgos que deben abordarse. Un estudio reciente, "La transformación de la protecció móvil", realizado por Square Trade, revela que las cuatro principales preocupaciones de los usuarios cuando se trata de la pérdida de dispositivos son los riesgos para la banca personal, la pérdida de fotos y recuerdos, las amenazas a su identidad y la pérdida de datos personales. Hoy en día, el impacto de perder un dispositivo va mucho más allá del val económico del hardware del dispositivo; el 64% de los consumidores sienten que estarían desconectados de las personas y la información sin su dispositivo. Esto refleja el profundo vínculo personal y emocional que los consumidores tienen con sus dispositivos.

A pesar de esto, el estudio encontró que solo el 20% de los usuarios tiene un seguro para sus dispositivos móviles. Entre las barreras para adquirir dichos servicios, casi la mitad (43%) menciona la incertidumbre sobre lo que cubre y no saber por dónde empezar o a quién recurrir.