La Policía Nacional publica una alerta general que afecta a los asturianos: "Puertas y ventanas completamente cerradas"

Es un gesto que repiten muchos conductores a menudo. Salir del supermercado, guardar las bolsas en el maletero y, a continuación, dejar el bolso, mochila o incluso nuestro abrigo en el asiento del copiloto para circular. El problema es que eso gesto tan cotidiano se puede convertir en un gran susto que termine con una denuncia en la Policía y el miedo en el cuerpo.

La Policía Nacional ha lanzado un mensaje a través de su canal oficial de Tiktok para alertar a los ciudadanos de una tendencia que cada vez se repite más en los parkings españoles. "MUCHA ATENCIÓN!! En esta modalidad de robo aprovechan lugares como aparcamientos.

"Los delincuentes esperan a que la víctima regrese al vehículo y observan a que dejen sus pertenencias a la vista o en un sitio de fácil acceso. Uno de ellos se aproximará al vehículo dejando caer, por ejemplo, unas monedas en el suelo. Y tratará de conseguir que la víctima salga del vehículo a recogerlas, convenciendo de que son suyas. Mientras tanto, otros de los delincuentes, compinchado con el primero, aprovechará a acercarse por el otro lado del vehículo, abrir la puerta del copiloto y sustraer las pertenencias de la víctima y huir corriendo".

Tal y como explican desde la Policía Nacional, "para situaciones así es muy importante que mantengas puertas y ventanas (del vehículo) completamente cerradas, estés dentro o permanezcas fuera, aunque sea momentáneamente. Mantén tus pertenencias siempre controladas y si la situación te resulta definitivamente sospechosa, llámanos al 091", aseguran.

Y es que hay que tener mucho cuidado con nuestras pertenencias. Y no hablamos solo de que nos sustraigan dinero o tarjetas. Los problemas causados por el robo de teléfonos móviles van más allá de la pérdida económica o la incapacidad de comunicarse y realizar tareas diarias. El robo total de identidad es uno de los principales riesgos que deben abordarse. Un estudio reciente, "La transformación de la protección móvil", realizado por Square Trade, revela que las cuatro principales preocupaciones de los usuarios cuando se trata de la pérdida de dispositivos son los riesgos para la banca personal, la pérdida de fotos y recuerdos, las amenazas a su identidad y la pérdida de datos personales. Hoy en día, el impacto de perder un dispositivo va mucho más allá del val económico del hardware del dispositivo; el 64% de los consumidores sienten que estarían desconectados de las personas y la información sin su dispositivo. Esto refleja el profundo vínculo personal y emocional que los consumidores tienen con sus dispositivos.

A pesar de esto, el estudio encontró que solo el 20% de los usuarios tiene un seguro para sus dispositivos móviles. Entre las barreras para adquirir dichos servicios, casi la mitad (43%) menciona la incertidumbre sobre lo que cubre y no saber por dónde empezar o a quién recurrir.