El PP carga contra otro retraso en la apertura de escuelinas en la red autonómica: "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo"

El anuncio del Principado de retrasar la integración del segundo bloque de escuelas infantiles de 0 a 3 años en la red autonómica ha provocado nuevas críticas por parte de la oposición. La Consejería de Educación comunicó ayer que el proceso se pospone del 1 de abril al 1 de junio por problemas con la documentación presentada por algunos de los quince ayuntamientos, lo que afecta a una veintena de centros.

Ante esta situación, la diputada del Partido Popular en la Junta General, Gloria García, denunció este jueves en Noreña el "bloqueo" del proceso de integración y exigió al Gobierno autonómico que incorpore de inmediato a los ayuntamientos que sí han cumplido con todos los requisitos. García se manifestó tras reunirse con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña; la teniente de alcalde, Ana González, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Acanio López, para analizar la situación de la escuela Infantil municipal.

La diputada popular calificó de "increíble" que, por una cuestión de "mala gestión", el Ayuntamiento de Noreña (que asegura haber presentado toda la documentación requerida) siga sin ver culminado el traspaso de su escuela infantil a la Consejería de Educación. "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo", afirmó. Según explicó, el traspaso de la escuela infantil municipal a la red autonómica debería haberse producido el 1 de septiembre del año pasado, pero el calendario se ha ido retrasando sucesivamente: primero pasó de septiembre a enero, después a abril, y ahora el Principado sitúa el nuevo plazo en junio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Noreña elaboró sus presupuestos contando con que la gestión del centro pasaría a depender del Principado, lo que, según García, genera ahora una situación de incertidumbre. El consistorio confía en que la Consejería cumpla con una adenda económica para compensar los meses de retraso, aunque la diputada advirtió que existen dudas sobre su cumplimiento.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ascanio López, aseguró que el consistorio ha cumplido "en plazos y forma" con todos los requisitos exigidos para el traspaso de la escuela infantil, por lo que no entiende que el municipio no haya sido incorporado el pasado 1 de abril.

A su juicio, lo que está ocurriendo es que "por haber ayuntamientos que no cumplen, estamos pagando justos por pecadores", una situación que considera injusta para Noreña tras haber completado todo el proceso administrativo. López reclamó que el municipio sea incorporado de inmediato a la red autonómica de escuelas infantiles y expresó su preocupación ante la posibilidad de que la adenda económica anunciada por el Principado "no llegue ni en tiempo ni en forma".

También dudó de que el nuevo plazo fijado para el 1 de junio vaya a cumplirse. "Mucho nos tememos que volverán a dar otro plazo y dirán que será el 1 de septiembre, cuando en realidad ya tenía que haberse producido el 1 de septiembre del año pasado", concluyó, atribuyendo los retrasos a la "incompetencia o mala gestión" del Gobierno autonómico.