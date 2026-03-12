Salud recurre a la atención telemática para reducir las listas de espera en dermatología y oftalmología

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, indicó este jueves que están mejorando en la región los indicadores de las listas de espera sanitarias y se mostró optimista respecto a una reducción a lo largo de este año gracias a las medidas que se están aplicando. Tal como ha venido publicando LA NUEVA ESPAÑA, una de las medidas para reducir las listas de espera en las áreas más tensionadas es la atención telemática, algo que se está implementando en Dermatología y se aplicará también en Oftalmología, según indicó en la mañana de este jueves la consejera en la Comisión de Salud, a preguntas de la diputada Pilar Fernández Pardo (PP).

Efectivamente, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha un cambio de protocolos de actuación que permitirán que dermatólogos de otros centros sanitarios puedan atender, por medios telemáticos, problemas de pacientes del HUCA. Al menos, como alternativa transitoria hasta que la Administración sanitaria arbitre medidas más estables y duraderas.

Saavedra ha indicado que el Ejecutivo autonómico reconoce que la gestión de las listas de espera constituye "uno de los principales desafíos del sistema sanitario público", un reto que no es exclusivo de Asturias en un contexto general de envejecimiento poblacional, aumento de la cronicidad y escasez de profesionales.

Ha recordado que se ha impulsado un plan estructural para un "cambio de paradigma" en la sanidad asturiana, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros anuales, y que integra las medidas de reducción de demoras en el funcionamiento propio del servicio de salud.

En este plan hay un decálogo de acciones que incluye la utilización de todos los recursos públicos y concertados, la priorización clínica, la actividad de tarde, homogeneización de agendas, la telemedicina, la inteligencia artificial y políticas activas de captación y fidelización de profesionales, si bien ha matizado que lo "urgente, preferente o no demorable no está en lista de espera".

Saavedra ha detallado que la lista de espera quirúrgica en 2025 descendió un 13 por ciento, están bajando los pacientes y la demora media de pruebas diagnósticas en todas las áreas, así como que en consultas hay una mejora en casi la totalidad de los servicios.

Asimismo, Saavedra ha mencionado que se está impulsando la actividad quirúrgica de tarde en otras especialidades con alta demora y de consultas derivando intervenciones a hospitales con menor carga asistencial y estabilizando plantillas.

La consejera ha reconocido que la huelga de profesionales de principio de año ha supuesto un impacto en esas listas de espera, si bien las medidas de contingencia activadas permitieron contener sus efectos y se sigue trabajando para que haya más recursos, más profesionales y medidas para reducir los tiempos de espera.

Por su parte, Fernández Pardo ha afeado a Concepción Saavedra que no mejoran las listas de espera, que se erigen en "el mayor problema que tienen los asturianos" y ya son estructurales a pesar de que se ponen medidas para combatirlas, lo que muestra que el Ejecutivo regional está "fallando estrepitosamente".