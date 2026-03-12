Santa Bárbara adelanta a abril el envío del primer blindado Hunter para el ejército de Letonia

Santa Bárbara Sistemas ha anunciado que enviará a mediados de abril el primer vehículo blindado modelo Hunter para el ejército de Letonia, dentro de un pedido 84 unidades. El primer Hunter se trasladará en las próximas semanas desde la planta de Trubia, donde se está fabricando, a la de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para realizar pruebas en pista antes de salir hacía las instalaciones del socio industrial letón de General Dynamics European Landsystems (GDELS), la matriz de Santa Bárbara.

El programa HUNTER es la nueva generación de vehículos de combate de infantería derivados de la plataforma ASCOD, desarrollado por Santa Bárbara y adoptado por Letonia como parte de su estrategia de modernización militar. El Ministerio de Defensa letón firmó en 2025 dos contratos por 42 unidades cada uno, sumando un total de 84 vehículos Hunter. A estos acuerdos de fabricación se unió un tercer encargo estratégico para cubrir de manera integral todo el ciclo de vida útil hasta 2037. Letonia seleccionó esta plataforma tras un proceso competitivo.

Los vehículos Hunter están siendo fabricados e integrados en la planta de Trubia de Santa Bárbara y desde Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además de la fabricación de subsistemas críticos, se liderará el apoyo al ciclo de vida.

Santa Bárbara ha adelanto a abril el envío del primer vehículo. Fuentes de la compañía destacaron que uno de los pilares fundamentales para la rápida ejecución del programa es "disponer de una cadena de suministro sólida y plenamente consolidada que ha ido desarrollando sus capacidades de la mano de Santa Bárbara durante décadas". Así, la compañía señala que más de 130 empresas nacionales participan en el proyecto, "beneficiándose de un modelo de colaboración en el que cada nuevo contrato liderado por Santa Bárbara se traduce de forma inmediata en actividad industrial, carga de trabajo y nuevos pedidos para sus suministradores".

Fuentes de Santa Bárbarara destacaron el reciente contrato de colaboración cerrado con la empresa madrileña Piedrafita (que ha abierto un centro tecnológico en Oviedo) y destacan otros suministradores clave del ecosistema industrial nacional, como Asturfeito, Faymm o Gutmar, con los que Santa Bárbara ha firmado también acuerdos en los últimos meses para el suministro de diversos componentes y subconjuntos. Asturfeito, con sede en Avilés, fabrica para el Hunter los depósitos de combustible. Las primeras unidades ya han sido entregadas en la planta de Trubia y se encuentran en proceso de montaje. "La empresa aporta su conocimiento en ingeniería, fabricación y control de calidad para componentes de alta exigencia técnica", destacaron fuentes de Santa Bárbara Sistemas, que citaron otros proveedores asturianos como la compañía corverana Industricas Mecánicas Cancienes (Inmeca).