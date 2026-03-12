Trabanco sidra Sobre la Madre llega en forma de gala benéfica y cata popular

La sidra no nace solo en el tonel. Nace en la espera, en la conversación, en la mirada experta que sabe escuchar lo que la madera y la manzana están diciendo. Este año, la nueva Sidra Sobre la Madre comenzará su camino mucho antes de llegar a los chigres el próximo 23 de marzo.

Lo hará en el llagar de Lavandera, donde por primera vez, el público asistente formará parte de una de la decisión más especial: elegir el primer tonel que se corchará.

El viernes 13 de marzo a las 20:00 horas, Samuel, y Eva Trabanco, lagarero y enóloga de Sidra Trabanco, guiarán una cata única en la que se probarán distintos toneles para seleccionar, entre todos los asistentes, el que será el que marque el inicio de la Sidra "Sobre la Madre" 2026. Solo 30 personas podrán vivir esta experiencia íntima y participativa que incluirá cata, pinchín y un regalo muy especial: el libro del centenario "Trabanco, 100 años escanciando juntos".

Las plazas, agotadas en tiempo récord, no hacen más que reforzar el espíritu de la Cultura Sidrera Asturiana y abrir la puerta a nuevas ediciones.

Y es que más que una actividad, es una manera de compartir el proceso, de abrir las puertas del llagar y convertir la elección de la sidra, en una celebración colectiva.

La Sidra "Sobre la Madre" es carácter, frescura y autenticidad. Es una sidra viva, que se presenta tal y como sale del tonel, conservando toda su personalidad.

Recuperada por Sidra Trabanco, ha conseguido situarse como la más esperada de la temporada. Una sidra en estado puro, sin secretos, sin trasegar. Como se hacía en su origen en las casas y llagares. Una sidra de edición limitada que supone una vuelta a los orígenes, a la auténtica tradición sidrera que marca el inicio de la sidra nueva, de la nueva cosecha. Y su etiqueta blanca, la diferencia de todas.

Botellas Sobre la Madre de Trabanco / Cedida a LNE

Y precisamente esa autenticidad es la que se celebra también en la Gala Benéfica Madres de la Sidra, que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 20:00 horas en Sariego, conducida por la periodista asturiana Cecilia Iglesias y a favor de Proyecto Alpha, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2017 por una familia cuyos dos hijos fueron diagnosticados con distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos, una enfermedad rara que provoca una pérdida progresiva de fuerza en los músculos.

El proyecto, nació para dar visibilidad a esta enfermedad, apoyar a las personas afectadas y a sus familias y promover la investigación científica que ayude a encontrar tratamientos y mejorar su calidad de vida.

La cita, como es habitual, rendirá homenaje a mujeres que representan la esencia del mundo sidrero desde distintos ámbitos. Este año, serán reconocidas las cosecheras Amelia Huerta y Roge Huerta, hermanas que encarnan la tradición familiar y el trabajo constante en el campo.

La distinción como Madre Honorífica, a título póstumo, será para Consuelo Busto, primera lagarera y pionera entre otras muchas cosas, en viajar por el mundo con la sidra, marcando el camino de muchas mujeres que participaban activamente y eran esenciales en los llagares.

Desde fuera de Asturias, llegará también el homenaje a Mercedes Ecija, al frente del restaurante "La Mina" en Madrid. Porque a veces estar lejos, es estar en casa gracias a la sidra.

El reconocimiento se amplía además a mujeres vinculadas a establecimientos que forman parte del paisaje emocional de la sidra en nuestra región: Elisa Rodríguez, de "El Tendido", Maite Muñiz, de "El Centenario", Lucinda Álvarez, de "El Chaflán" y Ana y Natalia García, de "El Ovetense". Todas ellas reflejan la fuerza femenina que sostiene, impulsa y renueva y mantiene la tradición sidrera.

Gala benéfica Madres de la sidra, celebrada el año pasado / Cedida a LNE

Un homenaje que en 2018 dio sus primeros pasos de la mano de Yolanda Trabanco, impulsora de los reconocimientos y que, durante estos 8 años, ha puesto en valor y ha dado voz a las mujeres vinculadas a un sector que se ha mantenido vivo a lo largo de la historia, gracias a su trabajo, esfuerzo y sacrificio a menudo, en la sombra.

"Crecí observando a las mujeres de mi casa. Su trabajo diario que sostenía la familia y la empresa, pero siempre invisible. En un mundo tradicionalmente de hombres, me di cuenta de que era el momento de poner en valor su dedicación y darles el lugar que se merecen. No solo por un homenaje al pasado, sino también por el presente que vivimos y el futuro que se abre a las nuevas generaciones".

Y es que la Sidra "Sobre la Madre", aunque limitada, no es solo un producto de temporada. Es una forma de entender el tiempo, el trabajo compartido y el compromiso con el entorno, la cultura y la tradición.

Porque cuando se escancia una Sidra "Sobre la Madre", se escancia historia que muchas veces, lleva nombre de mujer.