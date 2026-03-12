El sobrecogedor mensaje de uno de los mineros de Cerredo a su mujer días antes del accidente: "Va a haber una desgracia, va a pasar algo serio"

"No se están haciendo las cosas bien y va a haber una desgracia, ¿sabes? Por las prisas del carbón. Carbón, carbón, quieren comer el mundo (…) Y va a pasar algo serio y… estoy hasta los huevos. No me apetece ser portada de ninguna revista ni del periódico, ni nada. Y va a pasar algo serio. Les dicen las cosas y el tonto soy yo, pues...".

El 20 de marzo de 2025, uno de los mineros de Cerredo envió ese mensaje de audio a su esposa. En ese mensaje y otros muchos más relataba las condiciones de trabajo en las que se encontraba y la actividad que se realizaba en una explotación que incumplía la normativa minera y se trabajaba sin permiso de extracción. El autor del audio, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, falleció diez días después. Era uno de los cinco trabajadores que murieron en el trágico accidente de la mina de Cerredo, el 31 de marzo de 2025.

El siniestro se produjo a causa de una explosión de grisú en una galería sin salida, mal ventilada y en la que no se cumplían las condiciones mínimas de seguridad, según varios testimonios y las inspecciones posteriores al accidente.

Además, la empresa Blue Solving, titular de la explotación y perteneciente al entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, desarrollaba una actividad para la que no tenía permiso y que el Principado calificó de "clandestina".

La representación legal de las familias de cuatro de los cinco fallecidos, que ejerce la abogada leonesa Beatriz Llamas, ha solicitado ante el Juzgado de Cangas del Narcea que se admitan como pruebas los mensajes y audios enviados por ese minero a su esposa días antes del accidente. Acreditan las condiciones en que trabajaban y que la labor que se desarrollaba en la mina, sin permiso, era conocida tanto por el dueño de la explotación, Jesús Rodríguez Morán, como por el facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas. Ambos están inicialmente imputados como responsables de cinco homicidios imprudentes y delitos contra la seguridad de los trabajadores.

"Voy a bajar el carbón del tercero pa’ ahí", dice en uno de los mensajes que constata que se extraía mineral sin permiso de la tercera planta. En esa tanda de audios, el trabajador que falleció días después señala que "ahora no hay tantos camiones, pero cuando empiecen otra vez, cuando se pueda sacar bien el carbón y empiecen a venir, ya verás".

"Me meten para el furaco otra vez"

Posteriormente relata a su mujer que en una jornada lleva cargados "diez camiones". "Desde las 7.20 sin parar, sin parar hasta ahora mismo". Y luego añade: "Y otro que esta semana ya me meten para el furaco otra vez". Se refería a que los responsables de la explotación volvían a incorporarlo a la plantilla de trabajadores que extraía ya carbón en el interior.

"Yo mañana ya no veo el sol", dice en otro mensaje en el que advierte de las condiciones en el interior: "Está inundado y sale un chocolatada (de) su puta madre".

En otra jornada, en el transcurso de una conversación sobre otros asuntos refiere cómo se encuentra en el trabajo y es en ese audio donde aparece la primera advertencia firme sobre la grave situación:

"Y luego la mina, pues mal. Estoy hasta los huevos porque no… no están haciendo las cosas bien y va a haber una desgracia, ¿sabes? Por las prisas del carbón. Carbón, carbón, quieren comer el mundo y no sé lo que quieren hacer. Y va a pasar algo serio y… estoy hasta los huevos. No me apetece ser portada de ninguna revista, ni del periódico, ni de nada. Y va a pasar algo grave, serio. Les dicen las cosas y el tonto soy yo, pues…", señala.

También explica que "si pudiera" dejaría el empleo, pero en aquel momento ese era su único medio de subsistencia. "Bueno, lo que me jode es que parece que no ven el peligro, no sé. O que se la pela directamente, es que no lo entiendo", afirma. "Está eso que mete miedo", añade.

También muestra sus dudas sobre la forma en que estaban desarrollando la actividad, en una galería en "encerrado" (es decir, un fondo de saco). "Y hay que ir de atrás para adelante y vamos al revés. Y de adelante para atrás. Vamos al revés. Si se hunde la mina, ¿para dónde salimos? No tenemos pa’dónde ir", relata.

"Me molesta dónde estamos"

Las condiciones de trabajo van empeorando día tras día y el trabajador (cuya identidad ha solicitado la familia mantener en el anonimato) se encuentra cada vez más desmotivado y preocupado:

"Nunca tuve tan pocas ganas de ir al trabajo como ahora mismo. Ya que siempre iba bien y ya me levanto y ya casi estoy hasta de mal humor sabiendo dónde voy. Que no es que la mina me moleste, me molesta dónde estamos ahora que es un chamizo, una mierda, un buagg", relata.

También explica a su mujer que están montando las máquinas para la planta de briquetas (para la que Rodríguez Morán había obtenido una subvención del Instituto de Transición Justa). El mensaje del trabajador revela que se pretendía usar carbón extraído de Cerredo (pese a que estaba prohibido hacerlo) para la planta de briquetas, pese a que la empresa Blue Solving aseguraba en la documentación presentada para la concesión de la ayuda que no lo haría.

"Montando las máquinas esas que van de lo que sobra del carbón, que no salen granos, que lo prensan. (…) Lo que tiran, aprovecharlo, se prensa, sale prensado como en pellets. Cham, en bolas, pero en carbón. Es la segunda máquina de España, o del mundo, o de no sé qué. Una está en Ucrania, o en Rusia, no sé en dónde, y esta que compró jefe", señala en referencia a Jesús Rodríguez Morán.

"Estoy contento, me van a dejar fuera"

Quizás el mensaje más sobrecogedor es el último que aporta su familia. Muy pocos días antes del accidente, el minero comunica que está muy contento porque el ingeniero de la explotación, José Antonio Rodríguez Casillas, le ha asegurado que le pondrá a trabajar en el exterior.

"Vaya contento que estoy. Acabo de bajar de hablar con el ingeniero que me llamó (…) y que me va a dejar fuera, que le hago mucho juego fuera y que trabajo bien". Según su exposición, él también planteó a Fernández Casillas que prefería trabajar en el exterior. Incluso se negocia que el cambio no suponga merma de sueldo y el ingeniero le refiere que el propio Jesús Rodríguez Morán ha afirmado que "no quitará nada", lo que acredita el papel que el empresario tenía en la firma Blue Solving, pese a que figuraba como administrador único su hijo, Adrián Rodríguez.

"Nada, estoy contento, estoy bien, que alguna vez a lo mejor me toca entrar si pasa algo, no lo sé, dijo, porque la categoría te va a quedar (…)", explica a su esposa. "Así que estoy bien, pa ser jueves".

Cuatro días después, el 31 de marzo, aún tuvo que volver a entrar a la fatídica mina. No salió vivo de ella, al igual que otros cuatro mineros.