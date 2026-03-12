El sorpaso del aeropuerto de Asturias a otra terminal vecina: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera

El aeropuerto de Asturias, que vive el mejor momento de su historia —con más de dos millones de pasajeros en 2025 y récord de destinos directos (30)— ha conseguido un logro simbólico en los dos primeros meses de 2026: la terminal asturiana ha superado en número de usuarios al aeropuerto gallego de Santiago de Compostela (Santiago-Rosalía de Castro).

Entre enero y febrero, el aeropuerto del Principado sumó 270.561 pasajeros, frente a los 263.612 de Santiago, lo que sitúa a la infraestructura asturiana con casi 7.000 viajeros más en lo que va de año. Se trata de un hito significativo sin precedentes en los últimos años, desde que existen registros comparables. Santiago estuvo tradicionalmente por delante de Asturias en número de pasajeros.

La diferencia fue especialmente clara el año pasado. En 2025, que fue el mejor ejercicio de la historia para la terminal asturiana, el aeropuerto gallego cerró con 3,12 millones de pasajeros, frente a los 2,05 millones de Asturias; es decir, más de un millón de diferencia.

Sin embargo, la situación ha dado la vuelta en el arranque de 2026. Con los datos de enero y febrero, el aeropuerto de Asturias es el segundo del Norte de España con más pasajeros, solo por detrás de Bilbao.

La infraestructura asturiana ganó viajeros tanto en enero como en febrero. En el primer mes del año el tráfico creció un 4,6% respecto al mismo mes de 2025, mientras que en febrero el incremento fue del 1,5%, lo que además convirtió a este último en el mejor febrero de la historia de la terminal.

Que Asturias haya quedado por delante se explica en gran parte por la fuerte caída del aeropuerto gallego, que ha perdido uno de cada tres pasajeros en solo un año. El descenso fue especialmente acusado en febrero, cuando la terminal compostelana registró un 29,8% menos de usuarios que en el mismo mes de 2025.

El impacto de Ryanair

La principal explicación está en el adiós de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, que cerró su base en Santiago a finales de octubre.

La compañía redujo su actividad en varios aeropuertos regionales, también en Asturias, pero la terminal asturiana tenía una menor dependencia de sus rutas que la gallega, lo que ha amortiguado el impacto. El aeropuerto compostelano afronta además otro problema añadido en 2026: estará cerrado al menos 35 días por obras de mejora en la pista de aterrizaje, sin actividad entre el 22 de abril y el 27 de mayo.

Por este motivo, no se descarta que Asturias pueda superar a Santiago en el conjunto del año, lo que supondría un hito sin precedentes en la historia del aeropuerto asturiano. Con los datos acumulados de enero y febrero, el aeropuerto de Asturias se sitúa como el 15.º más utilizado de España. Los 270.561 pasajeros registrados en ese periodo suponen un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo de 2025.

De los 269.712 viajeros de vuelos comerciales, 215.573 lo hicieron en rutas nacionales (un 4,1% más), mientras que 54.139 correspondieron a tráfico internacional, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior.

El destino favorito del aeropuerto de Asturias en lo que va de 2026 (con datos de enero y febrero) es Madrid, que ha recuperado la hegemonía que había perdido en los últimos años a favor de Barcelona con la llegada de la alta velocidad. En febrero, últimos datos actualizados, Asturias sumó 30.377 pasajeros con destino o salida en Madrid, un 10,3% más respecto a febrero del año pasado. Barcelona, en cambio, tuvo una caída del 24,3% en ese mes, sumando 19.464. En enero, Madrid también se impuso a Barcelona.