Intentan fugarse de la cárcel de Asturias a la antigua usanza: cortando un barrote y deslizándose con una cuerda de sábanas

Un interno en el Centro Penitenciario de Asturias ha aceptado una condena de tres meses de prisión por intentar fugarse de la cárcel en 2023, tras romper un barrote y anudar unas sábanas. Fue localizado horas después escondido entre el césped, cerca del portón de salida. La vista oral estaba señalada en la mañana de este jueves en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1.

El acusado se encontraba interno cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Asturias. En hora no determinada del 17 de mayo de 2023, el acusado, junto con su compañero de celda, con ánimo de fugarse de la prisión y tras romper un barrote de la celda, salió a un patio muerto. Una vez allí, ambos anudaron unas sábanas a dos celdas en el módulo 7 y subieron al tejado, llegando de esta manera hasta el exterior del departamento de Enfermería, donde a las 9.15 horas de ese mismo día, escondidos entre el césped en la parte que da al portón, fueron localizados y trasladados al departamento de Aislamiento.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 3 meses de prisión. El compañero de celda del acusado fue condenado en diciembre de 2024 por estos mismos hechos, tras reconocer su autoría y aceptar también 3 meses de prisión.