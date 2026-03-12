"Es urgente que Asturias tenga una equiparación fiscal con el resto de comunidades", reclama el doctor Luis Fernández-Vega

El oftalmólogo ovetense Luis Fernández-Vega Sanz, presidente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, ha calificado de "urgente" y "de justicia" que "Asturias tenga una equiparación fiscal" con el resto de comunidades autónomas. "No se trata de tener más que nadie, sino de no tener dificultades añadidas para desarrollar nuestra actividad profesional y proyecto vital", ha afirmado el doctor al recibir este jueves en Oviedo el "Premio Emprendedor del Año 2025" de la Zona Norte de la consultora EY.

Fernández-Vega es médico antes que nada, pero la vida también ha hecho de él un empresario. Hace casi tres décadas, en 1997, el doctor y su primo Álvaro, miembros de la cuarta generación de la saga de oftalmólogos, transformaron la clínica que regentaban en la calle Uría de Oviedo en el Instituto Fernández-Vega, ubicado en el barrio de Vallobín. Desde entonces, al frente de un equipo de 230 profesionales, cada año atienden allí a más de 110.000 pacientes y realizan unas 10.000 cirugías.

Este el principal hito por el que Fernández-Vega ha recibido este jueves el "Premio Emprendedor del Año 2025" de la Zona Norte de la consultora EY, que distingue a la mejor trayectoria empresarial de las comunidades autónomas de Asturias, País Vasco, Cantabria y Navarra. Se trata de uno de los nueve galardones que EY concede en toda España (uno por cada una de las zonas del país en las que la compañía divide su actividad) y que competirán por el premio a nivel nacional que se otorgará el próximo 15 de abril en Madrid. A continuación, los ganadores de cada uno de los más de 60 países convocados por EY se medirán en un certamen mundial que tendrá lugar en Mónaco a finales de mayo.

"La condición indispensable para hacer empresa es el esfuerzo diario y, tal como expresó en su momento un exitoso emigrante asturiano en América, acostándonos cansados y levantándonos con sueño", ha expresado Fernández-Vega durante su discurso de agradecimiento del premio en una ceremonia celebrada en el hotel La Reconquista.

Además de la propia actividad profesional, el médico ha subrayado la importancia del entorno en el que se desarrollan las empresas: "El entorno puede impulsarte o lastrarte". "Asturias es una región periférica situada en la periferia de Europa, y sortear esta situación requiere buenas comunicaciones y tener el talento necesario que se sume a nuestra excepcional calidad de vida", ha argumentado el premiado.

"Por ello es tan importante que no existan otras discriminaciones que, dependiendo de la voluntad de nuestros gobiernos, dificulten la deseable competencia en condiciones homogéneas.", ha reclamado Fernández-Vega. Y así ha ahondado en su reivindicación: "No se trata de tener más que nadie, sino de no tener dificultades añadidas. Es urgente y de justicia equiparar las condiciones fiscales en las que desarrollamos nuestra actividad profesional y proyecto vital; es necesaria esa equiparación fiscal".

Una vocación clara

El oftalmólogo ha relatado que, pese a que su "vocación primigenia" siempre ha sido la Medicina, su itinerario profesional también le ha llevado por los terrenos de la empresa. Es más, ha confesado que en su juventud llegó a matricularse en Ciencias Empresariales. Y, aunque el ejercicio médico acumulado en más de un siglo de historia familiar definió claramente su camino, el gran salto adelante que supuso la creación del Instituto en 1997 le llevaron a él y a su primo a estimular la faceta empresarial.

En aquel momento, ha relatado el médico, "teníamos que aprender de quienes marcaban la vanguardia en nuestra disciplina: recorrimos clínicas europeas y americanas de referencia y, por supuesto, recurrimos a consultoras especializadas que paliaran nuestras carencias empresariales y nos dotaban de las herramientas necesarias".

"El resultado ha sido satisfactorio y está a la vista, nunca mejor dicho, sin que ello implique complacencia y acomodamiento. Como saben, un día sí y otro también hay que afrontar múltiples cuestiones. Estas deben dejar, además, el tiempo necesario para mirar a medio y largo plazo el desarrollo de la empresa", ha remarcado Fernández-Vega.

Dentro de esa visión de futuro, el oftalmólogo ha asegurado que su "objetivo fundamental" es "asegurar la continuidad de una práctica que ya tiene más de 135 años y consolidar la quinta generación de Fernández-Vega, formada por mis hijos, Luis y Andrés, y mis sobrinos, Álvaro y Carlos".

Y todo ello sin perder lo que, a su juicio, es lo más importante: "Los pacientes seguirán siendo el centro de todo y el crecimiento vendrá siempre que podamos garantizar un tratamiento personalizado".