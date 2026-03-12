La visita sorpresa al puerto de Avilés del "Duque de Ahumanda", el buque de la Guardia Civil

Visita sorpresa a Asturias del "Duque de Ahumada". El buque insignia de la Guardia Civil atracó este jueves bien temprano en el puerto de Avilés, llamando la atención de los avilesinos y visitantes. El objetivo, según ha trascendido, es hacer escala para cambiar la tripulación.

El buque fue botado a finales de 2024. En Avilés ha atracado en el muelle de la explanada del Centro Niemeyer para sorpresa de los muchos paseantes que por allí pasaron esta mañana, aprovechando el sol y las suaves temperaturas.

El "Duque de Ahumada" forma parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Es utilizado para trabajos de prevención de la delincuencia transfronteriza o la seguridad marítima y participa en misiones humanitarias, como fue el caso de la búsqueda de Elena Sirbu, una de las víctimas del accidente de la pasarela de Cantabria. La embarcación llegó a Avilés desde Santander, donde se pudo visitar.

Datos, según la Guardia Civil

El 'Duque de Ahumada' es el buque de mayor tamaño del cuerpo, con 82 metros de eslora, 14 de manga y 4,7 de calado. Incorpora tecnologías avanzadas, y cuenta con cinco cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un vehículo submarino operado remotamente para la inspección y rastreo subacuático de hasta un kilómetro de profundidad. Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas.