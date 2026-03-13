Agenda: qué hacer hoy viernes 13 de marzo en Asturias

Oviedo

Los desafíos de la economía mundial

David Cano, analista financiero, profesor del curso de Experto en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios IUDE+ CEP Universidad de Oviedo. Ganador del premio "Mejor directivo de gestora española boutique 2026" y director general de Afi Inversiones Globales, visita a las 19.30 horas el Club LA NUEVA ESPAÑA para pasar revista a los grandes desafíos de la economía mundial. Le presentará Matías Marino, director del curso de Experto en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios IUDE+ CEP Universidad de Oviedo y profesor de Economía Financiera en la Universidad de Oviedo.

Concierto de saxofón

La Escuela Municipal de Música acoge un concierto del Aula de Saxofón, dirigido por el profesor Roberto Abella Suárez. El recital, con entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo, comenzará a las 19.15 horas y forma parte de la programación musical de la escuela, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del trabajo interpretativo de los alumnos de esta especialidad.

Premios AMAS

El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge la gala de entrega de los Premios AMAS 2026, una cita que reconoce el talento y la vitalidad de la música asturiana y de sus nuevos creadores. El acto comenzará a las 19.30 horas, aunque las puertas se abrirán media hora antes, y contará con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El Consorcio

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge el concierto "De Mocedades al Consorcio", protagonizado por el grupo El Consorcio, que repasará sobre el escenario algunos de los temas más conocidos de su trayectoria musical. La actuación comenzará a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 45 euros para las butacas de patio y de 40 euros para las butacas de anfiteatro.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno de Oviedo acoge la presentación del libro "Desearás estar bajo tierra", de la escritora Marta Prieto, en un acto que contará con la participación de Socorro Suárez Lafuente. El encuentro permitirá a la autora conversar con los asistentes sobre su nueva obra y su proceso creativo. La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas en el establecimiento situado en la plaza de Riego, 1.

Kafka & Co

A las 19.30 horas la joven escritora leonesa Mónica de la Cuesta presenta "Nostalgias" en la librería Kafka & Co. El libro es una mirada al mundo antiguo a través de la historia del cine y se centra en la figura del cineasta Pier Paolo Pasolini. Mónica charlara con el profesor universitario Antonio Javier Marqués salgado. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 18.00 horas, en el Toma 3, Sofía Castañón hablará de "Esti amor asturfalante", Premio Xuan María Acebal de Poesía, en conversación con Xaime Martínez. A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Jordi Doce departirá sobre "La insistencia" con Fernando Menéndez. Y a las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, Martín López-Vega hablará sobre "Ábrete, Sésamo. Poemas nuevos y escogidos" en compañía de Laura Casielles.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "María Rovira & Crea Dance Company" ofrecerá la pieza de danza contemporánea "Réquiem de Mozart".

Teatro de la Laboral

A las 20.00 horas, Miguel Ríos ofrecerá un concierto en el marco de su gira "El último vals", que tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla en mayo de este año.

Ciclo Cultural Taurino

A las 20.15 horas, en la Caja Rural de Gijón, en el paseo de la Infancia, tendrá lugar la charla "El difícil camino a la gloria taurina", a cargo de José Luis Palomar. Se enmarca en el Ciclo Cultural Taurino organizado por la Peña Taurina Astur.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "El problema de la vivienda", de Javier Burón. Le acompañará Ester Roldán.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Sueños en Oslo", de Dag Johan Haugerud, enmarcada en la programación de Laboral Cinemateca.

Colegiata de San Juan Bautista

La exposición "Vera Cruz en el mundo", que cuenta con más de 650 medallas y emblemas de las hermandades de la Vera Cruz, se podrá visitar en la Colegiata de San Juan Bautista hasta el 14 de marzo. El horario de apertura de la muestra es de 18.00 a 21.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

El Cine del Sur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se proyectará la película "Las horas", de Stephen Daldry, en el marco del ciclo "El Cine del Centro. Moda con Historia. Años veinte: el estilo de la revolución feminista".

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Hoy, a las 18.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición permanente. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, en versión de María Folguera y dirección de Rakel Camacho, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Función dentro de EscenAvilés. Entradas: 14, 20 y 24 euros.

Teatro social por el 8M

La Factoría Cultural (avenida de Portugal, 13) ofrece a las 18.30 horas la obra "Luchadoras", de la ONGD SED, un drama sobre la violencia contra las mujeres en México narrado desde la lucha libre. Al final habrá coloquio con el público. Entrada gratuita, con ticket previo.

Teatro familiar en Versalles

El centro sociocultural Los Canapés (calle Concordia, 3) programa a las 18.00 horas "Jekyll y Hyde", del Colectivo Nosomoshermanos, dentro del ciclo de funciones gratuitas por los barrios. Entrada libre hasta completar aforo; no se permite el acceso una vez comenzado el espectáculo. Público familiar desde 6 años.

Taller infantil en Bances Candamo La biblioteca Bances Candamo (Casa de Cultura) celebra a las 18.00 horas un taller infantil de animación a la lectura, impartido por La Caracola. Está dirigido a niños de 4 a 8 años y cuenta con 25 plazas. Es necesaria inscripción previa en la propia biblioteca.

Club de lectura feminista

El Espacio Joven (edificio Fuero, calle Fernando Morán, 26) acoge a las 19.30 horas el club de lectura "Libros y Mundos", con sesión dedicada al feminismo: "¡Trae tu libro feminista favorito y únete a la conversación!". Una propuesta abierta para compartir lecturas y debate entre jóvenes.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Cine infantil en Langreo

"Migración: un viaje patas arriba" es el título de la película que hoy puede verse, a las 17.30 horas en el Cine Felgueroso de Sama, en el marco del ciclo de cine infantil "RapaCines". La entrada es gratuita.

"Señoras bien", música en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga esta tarde, desde las 20.00 horas, el concierto "Señoras bien", de Mariajo Baudot, un recital enmarcado dentro de las actividades del 8M en el concejo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el muno del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Carmen Santamarina expone su "Libro de oraciones"

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz.

Carmen Santamarina, junto a uno de sus collages. / Sara Arias

El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Fiesta de la Primavera, en Puentevega (Pravia)

Puentevega (Pravia) celebra la Fiesta de la Primavera hoy viernes con carpa y una noche de parrillada y música. La cita comenzará a las 21.30 horas con parrillada (costillas, criollo, pan y postre), al precio de 20 euros, y continuará a las 23.00 horas con verbena amenizada por grupo "D’Cano" y DJ Xixo.

Fiesta y concentración de coches clásicos en San Román de Candamo

San Román de Candamo celebra a partir de hoy la 1.ª Liada, con actividades en la carpa climatizada del prao de la fiesta. Para hoy, a las 21.00 horas, se disputará un campeonato de tute por parejas.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Oriente

Fiestas de San José en Avín (Onís)

La localidad de Avín celebra las fiestas de San José con actos tradicionales y verbena. Hoy, viernes, a partir de las 23.30 horas, comenzará la fiesta con una gran verbena amenizada por DJ Laria.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.