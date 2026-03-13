Asturias desbloquea tras siete años el Consejo de Transparencia: el letrado José Manuel Pérez presidirá el organismo

Los grupos parlamentarios han desbloqueado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de más de siete años sin desarrollarse la ley autonómica que regula su creación. El letrado de la Junta General del Principado José Manuel Pérez Fernández será el presidente del organismo, tras el acuerdo alcanzado por el PSOE, Partido Popular, Convocatoria por Asturias-IU y los dos diputados del grupo mixto.

Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario de Doctorado. Cuenta con una amplia experiencia investigadora y más de un centenar de publicaciones. En la actualidad y desde diciembre de 2024, es letrado de la Junta General del Principado, cargo al que llega tras haber sido letrado del Tribunal Constitucional (2016-2024).

Este acuerdo, dicen los partidos, “refleja el compromiso compartido de avanzar en el fortalecimiento institucional y en la mejora de los mecanismos de control democrático, con el objetivo de garantizar la máxima nitidez en el funcionamiento de las administraciones públicas y en su rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Además, la puesta en marcha del Consejo refuerza “la calidad democrática de nuestras instituciones y favorece una acción política y administrativa basada en la transparencia, la integridad pública y el derecho de la ciudadanía a conocer y evaluar la acción de los poderes públicos”.

Entre sus objetivos está promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones en materia de buen gobierno y grupos de interés.

Por tanto, con este acuerdo se dota al Principado de una institución “independiente y con plenas facultades para asegurar que la gestión pública se realice bajo los principios de máxima transparencia y servicio al interés general”.

A través de un comunicado conjunto, los grupos parlamentarios reiteran su voluntad “de seguir colaborando para fortalecer las instituciones del Principado de Asturias y avanzar en políticas públicas que profundicen en la transparencia y el buen gobierno”.