Sin avances en la negociación de la financiación autonómica: Asturias continúa esperando la llamada del Ministerio

El Gobierno de Asturias continúa esperando la llamada del Ministerio de Hacienda para sentarse a negociar el modelo de financiación autonómica. Dos meses después de que Oriol Junqueras informase del acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez, el calendario electoral de las comunidades autonómicas ha ido retrasando las reuniones bilaterales anunciadas por María Jesús Montero con otras comunidades ante el rechazo a la propuesta de todas las comunidades menos Cataluña.

“No hay una negociación abierta, hay conversaciones informales con la Secretaría de Estado. El Ministerio todavía no nos ha convocado”, reconoció este viernes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Y en el horizonte no parece que el primer encuentro vaya a producirse pronto: “Es verdad que el calendario electoral autonómico seguramente dificulte el calendario de reuniones bilaterales”.

Pero no solo las reuniones entre el Ministerio y las comunidades están en “stand by”. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no se convocará antes del debate a la totalidad de los presupuestos de Cataluña y podría, incluso, retrasarse hasta después de las elecciones andaluzas, que se celebrarán a más tardar el 19 de junio.

Pero, por el momento, el Principado descarta exigir su convocatoria. “No pediremos su celebración si no hay un cambio sustancial en la propuesta. Convocar un Consejo para votar que no, no es prudente. Pediremos la celebración cuando haya algo de interés para Asturias y sea de interés votarlo”, señaló Peláez ante una pregunta en comisión del PP.

No obstante, el consejero insistió en que “la posición del Gobierno de Asturias ha sido siempre muy clara y muy transparente, criticamos las formas y el fondo”. E insistió en que “nuestra obligación es negociar por los intereses de Asturias”.

Además, acusó al PP de querer hacer de la financiación un “caballo de batalla” y reconoció no entender por qué en una “cuestión tan importante, que supera la cuestión partidista, no pueden apoyar al Gobierno”.

Por su parte, el diputado popular Andrés Ruiz preguntó a Peláez si el Principado iba solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el primer semestre "independientemente de los intereses de Montero" y preguntó si el Gobierno regional ha aceptado ya alguna parte de una propuesta de financiación "que recoge el principio de ordinalidad solo para uno, para Cataluña" y elaborada "a la medida de los intereses de Sánchez y los suyos".

Ruiz también cuestionó que se pueda negociar sobre la base de un sistema "injusto y nacido de un pacto bilateral entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña".