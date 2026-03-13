Habla el comité del centro de menores de Sograndio: los incidentes "no son lo idóneo", pero son "inherentes" al servicio porque "no es un colegio"

El Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, que engloba al centro de menores de Sograndio, considera que las incidencias registradas en días pasados "no son lo idóneo", pero son "inherentes a un centro de estas características".

El viernes de la semana pasada, un vigilante fue agredido violentamente por uno de los internos, con antecedentes por episodios similares, ya que hizo el "mataleón" a otro trabajador durante una salida del centro. Esta vez, el chico propinó puñetazos y varias patadas en la cabeza al vigilante. "Es una incidencia grave, pero inherente al trabajo que se desarrolla en ese centro", resaltó Hugo Baldajos Rodríguez, presidente del Comité de Empresa.

Baldajos rechazó que se ponga en duda "la profesionalidad del personal educativo del centro. Hay incidentes, por supuesto, pero eso no es motivo para desprestigiar a nadie. Ese tipo de acusaciones lo único que genera es crispación y malestar entre el personal, sin distinguir categorías ni empresas". Y añadió: "Se está desprestigiando a los trabajadores del centro, se han vertido acusaciones muy graves respecto al personal educativo".

El Comité resaltó que "el centro no es un colegio", aunque existen medidas de desescalada en caso de incidentes violentos y protocolos de intervención, como el ocurrido en Sograndio.

Sobre las denuncias de "motines" realizadas por algunos trabajadores del centro, los miembros del Comité prefirieron hablar de "desórdenes y plantes" por parte de los internos. El Comité ha recibido bien las medidas planteadas últimamente por la Consejería. "Se ha incrementado la plantilla, algo que no ocurría desde 2008", dijo Baldajos. Eso sí, pide a la dirección del centro que lidere el proyecto para terminar con estos incidentes.

"Bucle destructivo"

Por otro lado, la diputada regional de Vox, Sara Álvarez Rouco, dijo que el último episodio violento demuestra que la situación en el centro “está completamente fuera de control”. “El Centro de Menores de Sograndio es un polvorín a punto de estallar. Todo el mundo parece saberlo menos el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, responsable último del centro, que dice que no le consta lo ocurrido”, ha afirmado.

La parlamentaria de Vox se preguntó "cómo puede ser que este último suceso violento, una agresión salvaje a un vigilante de seguridad por parte de un interno, sea supuestamente desconocido para el señor Peláez”, en referencia al Consejero de Justicia.

Rouco ha recordado que las denuncias sobre la conflictividad en el centro de Sograndio no son nuevas y que desde hace tiempo trabajadores y profesionales vienen alertando de una situación cada vez más complicada. “Con este último ataque queda constatada la conflictividad reinante en los centros de menores asturianos, especialmente en el de Sograndio, cuyo descontrol viene de muy atrás”, ha explicado. Asimismo, ha criticado la contradicción entre los testimonios de los trabajadores y el discurso del Gobierno autonómico.

“Resulta escandaloso que desde el Gobierno hablen de una situación bajo control y de mejoras en el centro, mientras vigilantes y educadores sociales alertan del peligro constante en el que desarrollan su trabajo”, ha afirmado. La diputada ha señalado que, de confirmarse las denuncias de la plantilla, el centro estaría inmerso en “un bucle destructivo” marcado por incidentes, falta de disciplina y problemas de seguridad.

Ante esta situación, Sara Rouco ha reclamado máxima transparencia sobre lo que está ocurriendo en el centro y ha pedido explicaciones a la Consejería: “Es imprescindible conocer qué está pasando realmente en Sograndio: los plantes, motines, fugas y la permanente falta de disciplina que denuncian los trabajadores”.