Los detalles del acercamiento entre Femetal y sindicatos que podrían poner fin a la huelga de las auxiliares: "Ahora hablamos el mismo idioma"

"Empezamos a hablar el mismo idioma". La afirmación fue de José Ramón Calleja, responsable de Industria Auxiliar de UGT FICA, y la pronunció ayer en la puerta del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) en Oviedo. Representantes de la patronal Femetal y de los cerca de 3.500 trabajadores del sector de los montajes y las empresas auxiliares se reunieron ayer durante poco más de tres horas, tras la infructuosa sesión maratoniana de 17 horas del pasado miércoles, y a la conclusión los sindicatos destacaron "avances" para resolver el conflicto. Hay acuerdos en algunos de los puntos en discusión del convenio y otros han quedado pendientes de una reunión a celebrar hoy en el Sasec.

Tras las tres primeras jornadas de huelga total en la industria auxiliar asturiana –con fuerte impacto en la actividad de las factorías siderúrgicas de ArcelorMittal– ahora hay más margen de tiempo para negociar porque hasta el próximo martes no hay convocada una nueva jornada de paros en el sector. Pese a ello, en la reunión de ayer se produjeron avances y los sindicatos agradecieron que Femetal empiece "a flexibilizar" algunas posturas.

En aspectos como la vigencia del convenio o jubilaciones hay acuerdos y las organizaciones sindicales CC OO de Industria y UGT FICA destacaron como principal avance la incorporación de la cláusula de revisión salarial con generación de atrasos, "una cuestión clave para garantizar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores del sector", según las centrales.

Negociación salarial

Las partes compartían incluir en el convenio hasta 2028 un aumento de los salarios del 2%, equivalente a la previsión del IPC, pero los sindicatos reclamaban una cláusula de revisión a final de año que incluyera el retoque de las tablas salariales y el pago de los atrasos en caso de que el IPC superara el 2% acordado. Esta cláusula, que estaba en los convenios anteriores en la pandemia, era rechazada por Femetal –que aseguraba que estaba en desuso y no se había incluido en el vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)–, pero ahora acepta negociarla, aunque situando un tope a la subida del IPC.

De momento, aún no existe acuerdo . "Los incrementos salariales planteados continúan siendo insuficientes, y la propuesta de la patronal en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento tampoco responde a la realidad del sector", señalaron fuentes de CC OO de Industria y UGT FICA, que añadieron que "tampoco se han producido avances en la reducción de jornada, ni se ha alcanzado acuerdo en los días compensatorios para los trabajadores encuadrados en régimen de turnos, cuestiones igualmente relevantes dentro de la negociación".

Las dos organizaciones sindicales coincidieron en destacar que a lo largo de la jornada de ayer se había constatado "un acercamiento entre las posiciones, lo que permite mantener abierta la negociación y seguir trabajando para intentar alcanzar un acuerdo". No obstante, también precisaron que será "difícil" llegar a ese acuerdo si el colectivo empresarial no aborda la negociación como la propia de un sector conjunto, sin "individualizar" por empresas.

La reunión de hoy

Tras analizar las propuestas sindicales, Femetal presentó ayer la suya en la mesa de negociación, pero las partes acordaron dejar su debate para hoy. En la representación sindical se acumula el cansancio. "La participación del comité de huelga en los piquetes informativos y en la negociación en el Sasec –tras una jornada del miércoles que se prolongó hasta pasadas las 3.30 horas de la madrugada– ha supuesto más de 30 horas de actividad prácticamente ininterrumpida. Esta situación hace necesario un breve descanso para analizar la propuesta empresarial y afrontar con garantías la negociación", señalaron ayer fuentes de los sindicatos.

Las partes se reúnen hoy a las 9.00 horas en el Sasec. Desde CC OO de Industria de Asturias y UGT FICA Asturias se afronta la reunión de hoy "con la firme voluntad de alcanzar un acuerdo que responda a las reivindicaciones defendidas en la mesa negociadora". Desde Femetal prefirieron no hacer comentarios sobre la evolución de las negociaciones.

Las organizaciones sindicales agradecieron el "esfuerzo y el compromiso del personal de la industria auxiliar y del conjunto de trabajadores" que están participando en las movilizaciones, "cuyo respaldo esta permitiendo un seguimiento masivo de la huelga". De momento las convocatorias de huelga siguen en pie. Si no hay acuerdo la movilización continuará los martes, miércoles y jueves de las dos próximas semanas de marzo.