Las empresas biotecnológicas de Asturias exhiben su músculo ante inversores de Estados Unidos

Una delegación del estado de Carolina del Norte ha visitado Asturias para buscar y ofrecer oportunidades de colaboración en el sector biotecnológico. La comitiva ha estado liderada por John Coronado, consejero comercial de la embajada de Estados Unidos en España, que estuvo acompañado por Carl Rees, director del hub Biopharma Crecent, y Armando Priegue-Freire, representante de Carolina del Norte para España y Portugal.

La visita, organizada conjuntamente por Bioasturias, Asociación-Clúster de Bioempresas del Principado de Asturias y Asturex (Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias) permitió a más de 15 empresas y entidades del sector bio asturiano dar a conocer sus proyectos a esta delegación internacional, con el foco puesto en hacer crecer sus empresas a través de un mercado estratégico como es el americano.

La agenda de la visita comenzó con una reunión institucional con la presencia de Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado; David González, director de Sekuens; Bruno López, director de Asturex; Eugenia Villabella, responsable del sector bio de Asturex; Cristina Fanjul, directora de CEEI Asturias; Mateo Tuñón, gerente de Bioasturias; y Pablo Fanjul, presidente de Bioasturias.

Presentación de líneas de actividad

En el encuentro se compartieron líneas de trabajo y capacidades del ecosistema regional, se identificaron áreas de interés común y se exploraron posibles vías de cooperación entre empresas, centros tecnológicos y entidades de apoyo a la innovación biotecnológica. En este contexto, Bioasturias desempeñó un papel clave en la articulación de la participación empresarial del sector biosanitario regional.

Como parte de la agenda, Bioasturias coordinó un encuentro entre la delegación visitante y empresas y entidades socias del clúster con el objetivo de presentar las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales del ecosistema biotecnológico asturiano.

En total participaron 14 entidades y empresas del sector bio regional, representativas de diferentes ámbitos de especialización dentro de las biociencias. Durante la sesión, las empresas presentaron sus líneas de actividad, desarrollos tecnológicos y áreas de interés para la colaboración internacional.

Entre las empresas participantes se encuentran Loutkar Robotics, Nanovex Biotechnologies, Technical Office of Quality, Micrux Technologies, Upintelligence, Neoalgae, Ortoiberica, Neurostech y Microviable Therapeutics, entre otras entidades del ecosistema biosanitario regional.

Las áreas de actividad representadas incluyeron tecnologías médicas, desarrollo de terapias innovadoras, nanotecnología aplicada a la liberación de fármacos, plataformas microfluídicas para diagnóstico y análisis, inteligencia artificial aplicada a entornos biomédicos, ingredientes biotecnológicos para diferentes industrias y soluciones tecnológicas para el ámbito de la salud.

Oportunidades de colaboración

La jornada incluyó además reuniones bilaterales con algunas de las empresas del clúster para profundizar en posibles oportunidades de colaboración. En concreto, se celebraron encuentros con Microviable Therapeutics, Loutkar Robotics y Nanovex Biotechnologies, en los que se abordaron posibles sinergias en ámbitos como el desarrollo de nuevas terapias biológicas, dispositivos médicos avanzados o plataformas tecnológicas aplicadas a la salud.

Asimismo, la delegación visitante tuvo la oportunidad de conocer otros agentes relevantes del ecosistema científico-tecnológico asturiano mediante visitas a entidades como Fundación Idonial y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), reforzando así el conocimiento mutuo entre ambos ecosistemas.

Carolina del Norte, referente en biociencias

Carolina del Norte es uno de los principales polos internacionales del sector life sciences en Estados Unidos. El estado cuenta con más de 700 empresas del ámbito de las biociencias y cerca de 74.000 empleos especializados, además de una extensa red de organizaciones de investigación por contrato (CROs), centros de innovación y programas de apoyo al desarrollo empresarial.

Su ecosistema se articula en torno al Research Triangle Park (RTP), considerado uno de los mayores parques de investigación de Norteamérica, y destaca especialmente en ámbitos como la biomanufactura avanzada, el desarrollo y fabricación de fármacos, los ensayos clínicos, los dispositivos médicos y el diagnóstico.

Impulso a la internacionalización del sector biotecnológico asturiano

Para Bioasturias, este tipo de iniciativas representan una oportunidad para reforzar la proyección internacional del ecosistema biotecnológico asturiano, facilitar el acceso de las empresas del clúster a nuevos mercados y promover la generación de colaboraciones en investigación, innovación y desarrollo empresarial.

Este primer contacto con el ecosistema de Carolina del Norte permite sentar las bases para explorar futuras líneas de cooperación estructurada entre ambos territorios, tanto en el ámbito empresarial como en el científico-tecnológico.