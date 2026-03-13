Eurocaja Rural consolida su modelo de negocio de banca cercana: beneficio de 122 millones de euros en 2025 e incremento de su fortaleza financiera

Durante 2025, la Entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados. Esta expansión -ordenada, sostenible y coherente con su cultura corporativa- ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente.

Un crecimiento basado en la banca cercana y en resultados recurrentes

El modelo de banca humana de Eurocaja Rural, sustentado en la atención personalizada, la escucha activa y la transparencia, ha sido decisivo para generar confianza entre particulares, autónomos, empresas y administraciones públicas. Con más de 527.000 clientes en todo el país, y más de 44.000 nuevas altas sólo en el año 2025, la Entidad ha consolidado una base sólida y diversa que respalda su crecimiento sostenible.

Informe Resultados 2025 Eurocaja Rural / Cedida a LNE

La fidelidad de los clientes y la estabilidad del negocio recurrente han impulsado un aumento sostenido de la actividad crediticia hasta los 6.770 millones de euros, con un crecimiento de 18,59% en el año. Esta excelente evolución se encuentra soportada en la concesión de 24.645 nuevas operaciones de crédito en 2025 por un importe total de 2.679 millones de euros.

La Entidad continúa siendo líder en los mercados que opera en financiación hipotecaria, con 8.673 operaciones formalizadas por un importe de 1.242 millones de euros.

En lo que hace referencia a recursos gestionados de clientes ascendieron al cierre del año a 9.819 millones de euros, con un crecimiento del 12,45% anual.

Esta dinámica demuestra la capacidad de la Entidad para generar resultados predecibles y sólidos incluso en contextos cambiantes, fortaleciendo su posición competitiva.