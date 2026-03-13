Guerra de cifras por las residencias de mayores de Asturias: el PP acusa al Principado de “falsear” las listas de espera y rebajarlas de más de 3.000 a 298 personas

El Partido Popular ha abierto una batalla con el Gobierno del Principado por las cifras de la lista de espera en las residencias públicas de mayores del ERA. La diputada regional Beatriz Polledo acusa a la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, de “falsear y manipular” los datos y sostiene que sus declaraciones “constituyen un ejercicio de manipulación política y falta de respeto a miles de familias asturianas”. Según el PP, “es una desfachatez” que el Ejecutivo asegure que solo hay 298 personas esperando plaza pública en los geriátricos.

El núcleo del choque está en el cómputo. Polledo afirma que los últimos datos oficiales del propio Principado reflejan una lista de 3.096 asturianos esperando una plaza residencial pública, “diez veces más” de lo que, en su opinión, intenta hacer creer la Consejería. La parlamentaria añade además que, si se contabilizan todas las solicitudes registradas —porque cada demandante puede pedir varias residencias— “las peticiones superan las 8.000”. En su argumentario, el PP sostiene que la tendencia “demuestra el fracaso” del Ejecutivo: “en abril de 2023 había 1.919 personas esperando” y “dos años después, ya eran 3.096”, un incremento del “61,5%”.

Los populares ponen el foco en la metodología y aseguran que el Gobierno dejó de actualizar las cifras desde abril de 2025 “porque son muy malas”. En ese contexto, Polledo acusa a la Consejería que encabeza Marta del Arco de intentar justificar la cifra de 298 eliminando de la lista “a miles de asturianos” por el hecho de estar recibiendo ayuda a domicilio, acudir a un centro de día o estar pagando una residencia privada mientras esperan una plaza pública. “Pero todas esas personas siguen esperando exactamente lo mismo, una plaza residencial pública”, afirma el PP, que califica esa exclusión de “engaño deliberado”.

Frente a esta denuncia, el Gobierno autonómico destacó esta semana que hay 298 personas esperando una plaza del ERA y ha defendido que el sistema prioriza recursos intermedios para favorecer la autonomía y retrasar, cuando sea posible, el ingreso residencial. En ese marco, la Consejería anunció un plan para crear 725 nuevas plazas entre 2026 y 2028: 425 mediante la construcción de nuevas residencias y 300 a través de la transformación de plazas ya existentes y el aumento de cupo en las concertadas. El Principado sitúa la ampliación dentro de la estrategia CuidAS, que apuesta por una atención “personalizada” con apoyos que van desde cuidados en casa y centros de día hasta la residencia como “última opción”, según explicó la consejera.

El PP, sin embargo, considera que ese anuncio forma parte de una operación de imagen. Polledo denuncia que durante los siete años de gobierno de Barbón “no se ha construido ni una sola residencia nueva” y afirma que anunciar “ahora 700 nuevas plazas es otra operación de propaganda que no se cree nadie”.

El principal partido de la oposición eleva el tono político y sostiene que Del Arco “falta al respeto a miles de familias” y “debe ser reprobada y cesada de inmediato”, una reprobación que, según recordó, exigirán en el próximo Pleno de la Junta General.