Guerra al fraude al consumidor en Asturias: los juguetes, la mayor parte de los más de 4.700 productos inseguros que se retiraron del mercado el año pasado

La inspección del Servicio de Consumo del Principado realizó el pasado año 282 actuaciones en el marco de 21 campañas de control de mercado, que se saldaron con la retirada de 4.738 productos inseguros, principalmente juguetes, material eléctrico y accesorios para vehículos. Además, el servicio gestionó 69 expedientes sancionadores que se tradujeron en 321.084 euros en multas y desarrolló un amplio programa de educación para el consumo que permitió formar a 19.841 personas en la red autonómica de centros especializados. En conjunto, el servicio tramitó 1.694 denuncias en 2025.

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha presentado hoy, junto con la jefa de Servicio de Consumo, Noelia Elías, la memoria de actividades, que recoge las actuaciones desarrolladas en arbitraje, control de mercado y educación. Zapico ha subrayado el compromiso del Gobierno del Principado con el refuerzo de las políticas públicas de protección de las personas consumidoras y la mejora de los instrumentos de defensa de sus derechos.

Arbitraje de consumo

En el ámbito del arbitraje de consumo, el servicio recibió 335 solicitudes, una cifra ligeramente superior a las 328 registradas en 2024. Actualmente, 1.358 empresas, un 3% del total, están adheridas al sistema arbitral en Asturias, un mecanismo extrajudicial que permite resolver conflictos entre consumidores y empresas de forma gratuita y rápida, evitando procedimientos judiciales largos y costosos.

De los expedientes tramitados el año pasado, 76 concluyeron en laudo arbitral, lo que representa el 22,69% del total.

Control de mercado

En lo que respecta al control del mercado, Consumo recibió 1.694 reclamaciones en 2025, frente a las 1.823 de 2024, ejercicio en el que se produjo un incremento puntual por la incorporación de reclamaciones de Siero, tras cerrar el ayuntamiento la oficina de consumo local. Más allá de esa circunstancia, la evolución de los últimos años refleja una tendencia creciente: las reclamaciones han aumentado más de un 27% respecto a 2021, cuando se registraron 1.352.

Las 21 campañas de control desarrolladas incluyeron inspecciones físicas, exámenes documentales, actuaciones en línea y toma de muestras de productos para comprobar el cumplimiento de la normativa.

El control de seguridad se complementa con la Red de Alertas de productos inseguros, un sistema europeo de intercambio de información que permite detectar y retirar del mercado artículos que puedan suponer riesgos para las personas.

En 2025 se gestionaron 2.740 notificaciones de alerta, que dieron lugar a 212 actuaciones (102 de la inspección del Servicio de Consumo y 110 con la colaboración de ayuntamientos y Oficinas Municipales de Información al Consumidor). Como resultado, 356 productos fueron devueltos a origen, 4.738 destruidos y 7 inmovilizados. Además, se detectaron 196.411 productos sin etiquetar o incorrectamente etiquetados, de los cuales 172.879 fueron reetiquetados, 18.873 destruidos y 1.724 inmovilizados.

Expedientes sancionadores

El pasado año se gestionaron 69 expedientes sancionadores relacionados con distintos sectores de actividad, entre ellos, vivienda, asistencia técnica, productos industriales o servicios. Las sanciones impuestas ascendieron a 321.084 euros.

Educación para el consumo

Asturias dispone, según el Principado, de la red más densa de Europa de Centros de Formación para el Consumo, con cinco equipamientos en Vegadeo, Tineo, Lugones (Siero), Blimea (San Martín del Rey Aurelio) y Ribadesella. El año pasado, 19.841 personas participaron en actividades formativas, organizadas en 1.181 grupos y 127 actividades distribuidas en 34 talleres.

Aproximadamente el 40% de los grupos proceden del sistema educativo, mientras que el resto corresponde a asociaciones, centros de mayores, entidades sociales y otros colectivos.

Además de la actividad ordinaria en los centros, el programa incluye actuaciones dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso, como las realizadas en el Centro Penitenciario de Asturias y en la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Concurso Consumópolis

En la edición 2024-2025 del concurso escolar Consumópolis, orientado a fomentar el consumo responsable entre el alumnado, participaron 99 equipos de diez centros educativos, con un total de 495 estudiantes.

Atención a la ciudadanía

El Servicio de Consumo dio respuesta el año pasado a 966 consultas ciudadanas, principalmente a través del teléfono y la atención presencial. La orientación sobre la presentación de reclamaciones o las dudas sobre sectores como el suministro energético, el agua o las telecomunicaciones son las peticiones más frecuentes.

Apoyo a asociaciones y ayuntamientos

La Dirección General de Consumo mantiene dos líneas de subvenciones destinadas a reforzar la protección de las personas consumidoras.

Por un lado, se concedieron 150.000 euros a entidades locales para apoyar el funcionamiento de las 16 Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Esta línea ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, al pasar de 110.000 euros en 2023 a 150.000 el año pasado. Además, en este ejercicio se eleva hasta los 250.000, con el fin de reforzar la atención de proximidad que prestan los ayuntamientos.

Por otra parte, se concedieron 42.755 euros en ayudas a asociaciones de consumidores, destinadas a financiar programas de información, asesoramiento y defensa de los derechos de la ciudadanía.

Zapico ha destacado que el Gobierno de Asturias mantiene el compromiso de seguir reforzando las políticas públicas de protección de las personas consumidoras, tanto a través del apoyo a las OMIC como mediante el impulso de nuevas iniciativas normativas. En este sentido, ha precisado que la futura ley de Derechos de las Personas Consumidoras, actualmente en tramitación parlamentaria, fortalecerá los instrumentos de defensa de la ciudadanía y favorecerá la extensión de estos servicios en el territorio.