La huelga de la industria auxiliar provoca paradas en ArcelorMittal y aplaza el urgente arreglo del horno alto

Las tres jornadas de huelga en la industria auxiliar asturiana han puesto contra las cuerdas a las factorías de ArcelorMittal en la región. Su actividad está "en riesgo alto", según fuentes de la compañía. En las plantas siderúrgicas de Gijón y Avilés, además de los cerca de 5.000 trabajadores de plantilla, trabajan unos 2.000 empleados de empresas auxiliares, que están secundando la huelga y dejando desatendidos algunos procesos clave. Además, la movilización está bloqueando la entrada de suministros y de trabajadores de empresas ajenas al sector de las auxiliares del metal.

El horno alto "A" de Gijón, el único operativo en estos momentos en las instalaciones de ArcelorMittal en Gijón, y las baterías de cok están funcionando con normalidad, pero los problemas se están produciendo aguas abajo. En las acerías de Gijón y Avilés se han registrado paradas intermitentes al no recibir arrabio a tiempo, y en algunos casos se ha tenido que desechar arrabio vertiéndolo a las fosas. Los retrasos e interrupciones también se han generalizado en los talleres acabadores al no llegar suministros o no retirarse subproductos como la chatarra.

A estos problemas se suma el aplazamiento forzoso de la reparación del horno alto "B" de Gijón, que no está operativo desde octubre. Una vez enfriado, estaba previsto que esta semana se abriera una "ventana" en el horno para acceder a su interior y comprobar el alcance de la avería, pero no se ha podido abordar por la falta de personal de empresas auxiliares y se ha aplazado la operación.

Fuentes de ArcelorMittal señalaron que urge reparar cuanto antes el horno alto "B" de Gijón porque en el segundo semestre del año se espera un repunte de la demanda de acero y porque la siderurgia integral de Asturias, funcionando muchos meses con un solo horno alto, no va alcanzar el volumen de CO2 que permita el próximo año disponer de derechos gratuitos de emisión, lo que podría disparar los costes de producción hasta niveles "inasumibles".

La bajada de producción

La avería del horno alto "B" de Gijón, inoperativo desde octubre, ha tenido notables efectos en la producción de acero del denominado clúster Asturias de ArcelorMittal. El pasado año la producción cayó a 3,3 millones toneladas de acero. Son 300.000 toneladas menos que en 2024, un descenso de más del 8%.

A los efectos de la huelga de los trabajadores de las auxiliares se suma el efecto de los piquetes, que dificultan la entrada en las factorías de ArcelorMittal. Si bien ayer los bloqueos a los accesos fueron algo más llevaderos que en el primer día de huelga –dado que los piquetes sí dejaron pasar, con un goteo constante, a trabajadores Arcelor y de servicios mínimos de las auxiliares–, sí persisten los impedimentos del paso de trabajadores de contratas ajenas al sector de la industria auxiliar del metal. Esos "controles" en las puertas de las factorías de Gijón y Avilés provocan fuertes atascos de tráfico y retrasos en la entrada por la mañana de los trabajadores de Arcelor. Esas demoras también retrasan la salida de los empleados del turno de noche, que tienen que hacer horas extra a la espera del relevo.

"ArcelorMittal es una instalación industrial, con un proceso integral, y tenemos que respetar que los trabajadores de Arcelor puedan entrar en el trabajo, igual que quiero que se respete legítimamente el derecho a ir a la huelga de los trabajadores del sector auxiliar", señaló José Ramón Calleja, responsable de la Industria Auxiliar de UGT FICA en Asturias.