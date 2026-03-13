Miel, fabas, setas, por supuesto, queso y hasta savia de abedul: las joyas agroalimentarias con las que Asturias quiere conquistar a los vascos

Miel, faba, setas, quesos y hasta savia de abedul, sin olvidar la carne autóctona o los alimentos ecológicos. Asturias saca pecho en el País Vasco con sus productos agroalimentarios con sellos de calidad (denominaciones e identificaciones geográficas protegidas).

Hasta la feria "Gostoko" se han ido el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la directora de Agroalimentación, Begoña López, para promocionar los productos englobados bajo la marca Alimentos del Paraíso. Es la sexta edición del certamen, uno de los más importantes del sector, que se celebra hasta el domingo en el Bilbao Exhibition Centre de Baracaldo. El Principado cuenta en la feria con un espacio propio y en el mismo los 14 productores presentes ofrecerán catas especiales para el público profesional.

Begoña López y Marcelino Marcos, con un producto de faba, en Baracaldo. / Principado de Asturias

Marcelino Marcos ha remarcado la apuesta por el sector del Principado, que invertirá un millón en la campaña "Saborea el Paraíso" “para favorecer la venta de productos agroalimentarios con denominación de origen o indicación geográfica protegida”. Y recordó que su presencia en "Gustoko" ayuda a dar cumplimiento al Pacto por el Medio Rural, firmado en febrero, que incluye el compromiso de promocionar la producción agroalimentaria asturiana en ferias nacionales e internacionales.

Reuniones

El estand asturiano cuenta con un área de reuniones, donde las empresas podrán celebrar encuentros de negocios para promocionar sus productos. Además, mañana por la tarde, el cocinero Marcos Cienfuegos, chef de Bocamina, preparará un menú de tres platos con Alimentos del Paraíso Natural, que podrán degustar cuarenta personas.

Asturias asiste a este evento tras participar en el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España (Salenor). El próximo mes, del 13 al 16 de abril, también habrá representación regional en el 39º Salón Gourmets, que se celebrará en Madrid.