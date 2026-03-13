Los numeros definitivos del récord de profesores que habrá en Asturias: "No soluciona el problema de un plumazo", avisan los sindicatos

Asturias superará por primera vez los 10.000 profesores. Educación hizo ayer oficial la plantilla orgánica para el curso 2026-2027 que está compuesta por 10.183 docentes, lo que supone un aumento de 548 profesionales respecto al presente curso. Desde el sindicato mayoritario, ANPE, consideran que se trata de un incremento "insuficiente". El aumento de plantilla se produce, tal y como ha recalcado el propio Principado, en un contexto generalizado de descenso de alumnos, un 1,16% menos de media en toda la región.

"Las plazas acordadas no compensan las pérdidas acumuladas en los últimos años, ni garantizan una dotación suficiente para atender adecuadamente las necesidades educativas de los centros", ha explicado la presidenta del sindicato, Mariela Fernández, tras votar en contra. ANPE reitera que, al margen de las mejoras, "siguen existiendo necesidades y la estabilidad de las plantillas es la primera de ellas".

En contra, también, el sindicato Suatea, que aseguró que, pese a ser firmante del Pacto Asturias Educa -documento que recogió el aumento de la plantilla y puso fin a la huelga de profesores-, el acuerdo solo es "un punto de partida". "No vamos a votar a favor de unas plantillas que consideramos insuficientes y que van a significar un abuso de la interinidad", subrayan desde el sindicato. "Es público que hay plazas que, curso tras curso, se ofertan como vacantes a jornada completa sin llegar a consolidarse en las plantillas orgánicas, demostrando que no es una cuestión de disminución de las necesidades sino de voluntad política", asegura Suatea.

La noticia, sin embargo, ha sido celebrada por CC OO, que asegura que pasar de los 10.000 docentes es ir "por la dirección correcta". "No soluciona el problema de un plumazo, pero inicia el camino necesario hacia la equiparación de ambas plantillas, la real y la orgánica", señala Borja Llorente, secretario General del Sindicato de Enseñanza de CC OO.

El director general de Personal Docente, César González, y dos técnicas de su departamento durante la reunión telemática de la mesa sectorial. / LNE

El Sector de Enseñanza de UGT también valoró positivamente el refuerzo de la plantilla docente. "Consideramos que este es el camino, pero aún queda mucho por recorrer", comentan desde el sindicato. "Tenemos que conseguir que la plantilla orgánica y las necesidades reales vayan de la mano", apuntan. Si esto no es así, desde UGT alertan que "se producen efectos negativos que afectan al concurso de traslados, a la OPE y a la calidad educativa al mantener una tasa de interinidad muy por encima del 8%".

La plantilla definitiva se presentó este viernes en la mesa sectorial de educación, celebrada por vía telemática y en la que participaron los directores generales de Personal Docente, César González, y de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez. De este aumento del personal, el 80,2% se registra en el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, con 440 nuevas plazas, mientras que los 108 puestos restantes se corresponden con profesorado de Secundaria y otros cuerpos.

La propuesta del Principado da respuesta a varios de los compromisos incluidos en el pacto Asturias Educa, por la mejora de la enseñanza pública, así como del acuerdo anterior, de septiembre de 2024, donde figura la reducción de la jornada lectiva a 23 horas semanales para el cuerpo de maestros, a partir del próximo curso. “Es un incremento histórico en la plantilla”, destacó el director general de Personal Docente, César González, “que cubre las necesidades de los centros de enseñanza y refuerza la atención que se presta al alumnado con necesidades educativas”.

En este sentido, el sindicato CSIF (el único que no firmó el pacto Asturias Educa), quiso matizar que el acuerdo que desconvocó la huelga del pasado curso “solamente aumenta 62 plazas”, el resto serían de acuerdos previos, como la mencionada reducción de la jornada lectiva que “sí fue firmado por CSIF”. “No olvidamos ninguna de las reivindicaciones del profesorado, por eso seguiremos exigiendo más plantilla, recursos y reconocimiento real”, subraya.