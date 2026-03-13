Un paso más para el robot asturiano que sueña con llegar a Marte: "Trastu" ya tiene reconocimiento mundial

Crear una plataforma eficiente que, en un futuro, pueda ayudar a estudiar Marte. Ese es el objetivo con el que un grupo de estudiantes de la Universidad de Oviedo creó el robot "Trastu", con el que ha logrado un importante reconocimiento. El equipo 4SPACE UniOvi Oviedo ha conseguido el primer premio en los Student Talent Awards, un certamen internacional que forma parte de la Conferencia de Ingeniería STE 2026, celebrada este año en Rumanía. "No nos lo esperábamos pero estamos muy contentos porque el premio refuerza todo nuestro trabajo", celebra Gonzalo García Carro, uno de los integrantes del equipo.

El galardón reconoce su proyecto "From Classroom Theory to Space-Grade Engineering", una iniciativa que demuestra cómo los conocimientos que se aprenden en las aulas pueden convertirse en soluciones reales para la industria espacial.

Un robot pensado para moverse por Marte

El proyecto gira en torno al diseño de "Trastu", un robot creado para desplazarse por la superficie de Marte. La idea es desarrollar un vehículo capaz de moverse de manera autónoma por el planeta rojo y enfrentarse a condiciones extremadamente difíciles.

En Marte, un robot debe soportar temperaturas muy bajas, radiación intensa y terrenos llenos de rocas y desniveles. Por eso, los estudiantes han trabajado en diseñar todos los elementos que necesita un vehículo de exploración espacial: su estructura, el sistema que le permite moverse, la energía que lo alimenta, las comunicaciones y los instrumentos científicos que podría transportar.

La presentación del proyecto que les ha dado la victoria fue realizada por los estudiantes Gonzalo García Carro, Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Miguel Enrique Michalena Colina y César Bobes Álvadez. "Buscamos que fuese un reto que pudiese agrupar a varias carreras, no solo ingeniería", explica García.

Su propuesta destacó entre las presentadas por decenas de universidades de todo el mundo. El jurado valoró especialmente la calidad del trabajo, la claridad con la que explicaron el proyecto y la posibilidad de que ideas como esta puedan aplicarse algún día en la industria aeroespacial. "Queremos seguir afianzando el proyecto para presentarnos a futuras competiciones", relata el joven estudiante.

Uno de los aspectos más destacados de "Trastu" es que permite a los estudiantes trabajar como lo harían los ingenieros en una misión espacial real. Utilizan métodos profesionales de diseño, analizan cómo resistiría el robot en distintas condiciones y prueban sus soluciones en entornos simulados. Una forma de trabajar que demuestra que el talento universitario puede generar propuestas con un nivel técnico muy cercano al de proyectos profesionales.

Apoyo de la industria

El equipo también ha contado con el apoyo de Phoenix Contact, una empresa tecnológica que promueve el talento joven en ingeniería. La compañía ha ofrecido orientación técnica y recursos a los estudiantes, además de ayudar a dar visibilidad al proyecto.

Este premio no solo reconoce el esfuerzo del equipo, sino también la importancia de la colaboración entre universidad y empresa para impulsar proyectos innovadores y preparar a los futuros ingenieros para los retos tecnológicos del mañana.