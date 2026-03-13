El Principado descarta ahora reclamar los 6 millones de euros que prestó a Duro Felguera

El Gobierno de Asturias descarta reclamar a Duro Felguera los 6 millones de euros que le concedió en 2021 a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP, mercantil dependiente del Principado), según ha reconocido este viernes el consejero de Ciencia, Empleo e Industria, Borja Sánchez. "Tenemos esa posibilidad encima de la mesa, pero de momento no la estamos explorando", ha afirmado Sánchez a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, antes de la reunión del dirigente con el Foro de Industria.

El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha citado a Duro y a sus acreedores para comparecer los próximos 23 y 24 de abril, cuando se celebrará la vista oral en la que tanto la primera como los segundos expondrán los detalles del plan de reestructuración con el que la centenaria firma quiere evitar la quiebra tras un largo y tortuoso proceso.

El plan incluye quitas de hasta el 100% para la mayoría de los préstamos, incluyendo el de 6 millones del Principado. En la vista oral fijada para los mencionados días de abril, los acreedores que así lo consideren podrán reclamar al juez la devolución de la totalidad o parte de los créditos. Pero el Gobierno asturiano, según Sánchez, no prevé hacerlo.

Las palabras del dirigente socialista suponen un cambio de estrategia respecto a lo que el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, declaró a este periódico en una entrevista el pasado 25 de enero. Preguntado respecto a la devolución del préstamo, Campo declaró: "No se dan por perdidos. Se reclamarán".

La estrategia de reordenación de la compañía, que la junta de accionistas aprobó el pasado octubre, no contempla sin embargo ninguna quita para el rescate de 120 millones de euros que realizó también en 2021 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sí se quieren relajar algunas de las condiciones del préstamo.

Tras la vista oral de finales de abril, el magistrado titular del juzgado, Rafael Manso, decidirá si otorga la homologación judicial a la estrategia de reorganización de la compañía. Eso supondría el cierre definitivo del proceso. La estrategia de la empresa contiene varias medidas de calado, entre ellas la reducción de la plantilla a la mitad, hasta los 500 trabajadores; la reorganización de su estructura corporativa, incluyendo la venta y el cierre de filiales; y una inyección de 10 millones de euros por parte del accionista mayoritario, el grupo mexicano Prodi.