El Principado se propone acabar con los "cuellos de botella" de la industria asturiana

Asturias ya cuenta con una hoja de ruta industrial para los próximos años. El Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO han aprobado este viernes el documento final de la Estrategia Industrial de Asturias 2030.

El documento, que ha contado con el asesoramiento de Joaquín Lorences, catedrático emérito de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, plantea las líneas estratégicas para definir qué industria quiere tener la región en los próximos años.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el texto identifica sectores "de especial fortaleza" en Asturias, como el metal, el agroalimentario, el químico‑farmacéutico, la energía o los minerales no metálicos.

También destaca otros "con alto potencial", como las tecnologías habilitadoras (inteligencia artificial, automatización, fotónica, ciberseguridad, gemelos digitales); las energías renovables y vectores energéticos (hidrógeno, gases renovables); la biotecnología orientada a la alimentación, la salud y la bioeconomía; la logística avanzada o la construcción industrializada, entre otros.

El objetivo más urgente del Principado es diagnosticar los "cuellos de botella que condicionan la actividad industrial en Asturias", entre los que el Ejecutivo regional destaca "los costes energéticos y el acceso a energía barata para sectores electrointensivos, las necesidades de financiación, la disponibilidad de suelo industrial bien conectado y con servicios garantizados o la escasez de mano de obra cualificada en perfiles vinculados a industria, tecnología y oficios especializados".

Para superar estos obstáculos, el documento plantea acciones como el refuerzo de las redes energéticas, medidas de simplificación administrativa, el impulso definitivo a la Zalia y el desarrollo de suelo para grandes inversiones. También incluye el refuerzo de Asturgar y de la SRP, así como incentivos para el despliegue de la IA, la automatización, los centros de datos y la ciberseguridad.

La estrategia se articula en torno a cinco grandes objetivos: feforzar la industria existente y atraer nuevas inversiones; generar empleo industrial estable, seguro, inclusivo y de calidad; integrar a las empresas asturianas en cadenas de valor internacionales y fortalecer la autonomía estratégica; impulsar el crecimiento y consolidación de pymes industriales, y contribuir a un modelo territorial y social equilibrado, inclusivo y sostenible.