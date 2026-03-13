La reina Máxima de Países Bajos ejerce de madrina para bautizar un barco del grupo asturiano Armón
El "Anna Weber-Van Bosse" es el nuevo buque del Instituto Neerlandés de Investigación Marina
pablo castaño
La reina Máxima de Países Bajos ejerció ayer de madrina en el bautizo de un barco fabricado por el grupo asturiano Armón. Se trata del buque de investigación "Anna Weber-Van Bosse", que prestará servicio en el Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina (NIOZ).
El bautizo del barco se celebró en el puerto de la isla de Texel (Países Bajos). Como manda la tradición naútica, la madrina rompió una botella de champán en la proa de buque. Tras el bautizo, la reina Máxima realizó un recorrido por el barco. Visitó el puente de mando y varios laboratorios, y conversó con la tripulación y los científicos del NIOZ que utilizarán el buque para sus actividades de investigación. El buque permitirá a los oceanógrafos realizar investigaciones desde la superficie hasta las profundidades marinas y desde los polos hasta los trópicos.
El buque ha sido construido por el grupo asturiano Armón, con sede en Navia, que desde que en 2009 entró en el complejo nicho de los barcos oceanográficos y de investigación, ha fabricado unidades para España, Angola, México, Colombia, Argentina, Suecia, Irlanda, Nueva Zelanda e Islandia, y ha especializado en ese tipo de barcos el antiguo astillero de Hijos de J. Barreras que adquirió en Vigo.
En la ciudad gallega se fabricó el "Anna Weber-Van Bosse", que tiene casi ochenta metros de eslora y una propulsión "sostenible", que está equipado con diferentes laboratorios modulares y que lleva el nombre de una destacada bióloga neerlandesa.
