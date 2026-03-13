El Supremo terminará fijando el porcentaje que se devuelva a los ganaderos asturianos por los abusos del "cártel de la leche", entre 3 y 0,6 céntimos por litro de leche

El porcentaje que se devolverá a los ganaderos asturianos por los abusos del llamado "cártel de la leche" tendrá que ser fijado finalmente por el Tribunal Supremo, lo que puede alargar varios años el proceso. Los tribunales han dictado diferentes sentencias que establecen distintos porcentajes de devolución, entre el 2% y el 10%, según explica el letrado Juan Álvarez, responsable de Operaciones del bufete madrileño Eskariam, que lleva los intereses de 8.000 ganaderos, mil de ellos asturianos.

Si se tiene en cuenta que el precio de la leche se congeló entre 2000 y 2013 en torno a los 30 céntimos por litro. Con esos porcentajes, a los ganaderos se les pagarían entre 3 y 0,6 céntimos por litro de leche producido. Eso quiere decir que un ganadero que produjese 1.000 litros de leche diarios (una cifra media), podría cobrar 10.950 euros por año, en caso de que se compensase el 10 por ciento. "A eso hay que añadir los intereses, que podrían sumar otro tanto. Estamos hablando de cantidades importante", aseguró Juan Álvarez.

Por ahora habrá que esperar. Se prevé que para finales de año, el Supremo ya habrá decidido sobre los recursos de las empresas lácteas a las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en uno de los casos superó los 21 millones de euros. Por el momento, el alto tribunal ha ratificado las sanciones a cuatro de las diez empresas implicadas.

Otro hito que beneficia a los ganaderos es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que alarga a cinco años el plazo para que los ganaderos presenten reclamaciones. El fallecimiento de los titulares de las explotaciones no impide el cobro de las devoluciones, que podrá hacerse efectivo por los herederos.

Durante trece años, una decena de grandes empresas del sector se conchabaron para mantener el precio de la leche bajo. Eso llevó a muchas explotaciones a echar el cierre, ya que los márgenes se redujeron hasta límites insostenibles.