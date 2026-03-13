El suspenso de Asturias en dependencia: más de 7.700 personas en lista de espera y uno de los gastos públicos más bajos de España

Asturias suspende en dependencia. Solo el último año, 1.245 personas fallecieron esperando a ser valoradas por el Principado (12.466 si se analiza el periodo entre 2017 y 2025) y actualmente 7.764 continúan en lista de espera (más de un 15,51% por encima de la media nacional). Son datos del último dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

El análisis es contundente en sus conclusiones. La gestión de la dependencia en Asturias a lo largo del año pasado “evidencia una incapacidad estructural para transformar la tramitación administrativa en resoluciones efectivas”. Es decir, “la salida de las personas del sistema se produce, de forma sistemática, por causas ajenas a la gestión administrativa”. Como ocurre con las bajas por fallecimiento.

El Principado está a la cola en tres de los veinte indicadores que la asociación analiza para redactar el informe, y que se nutren con datos del sistema de Información del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Sisaad) del Imserso. Es la peor comunidad en cuanto al número de personas beneficiarias con prestación efectiva sobre el total de población potencialmente dependiente. En concreto, la tasa de Asturias se sitúa en un 17,5%, muy lejos del 30,8% que tiene Andalucía e, incluso, de la media nacional, que supera el 25%. Igualmente, es la peor autonomía en solicitudes pendientes de resolución de grado respecto al total de solicitudes, un 12,9%, cifra muy distanciada del 0,04% de La Rioja, líder en este parámetro. En el Principado el atasco de solicitudes se ha agravado tras la implantación de la historia social única, que generó un gran caos en Servicios Sociales.

Con todo, el número de personas beneficiarias con prestación mejoró ligeramente el año pasado en la región, más de un siete y medio por ciento. Asturias redujo su lista de espera en más de dos mil personas, gracias al trabajo realizado en los primeros meses del año, truncado con el caos generado por la llegada de la historia social única. El propio Observatorio destacaba en julio que se había reducido en casi un siete por ciento respecto a diciembre de 2024. Sin embargo, a finales de 2025, 7.764 personas seguían esperando. En la región solo se atendió el año pasado a 645 nuevas personas dependientes lo que supone un 1,95%, crecimiento muy inferior a la media en que lo hicieron el resto de las comunidades, de un 10,45%.

Cartera de servicios "equilibrada"

El dictamen reconoce que el Principado dispone de “una de las carteras de servicios más equilibradas y armónicas” del conjunto del país. A pesar de eso, cerró el ejercicio con la mitad de ayudas concedidas que en 2024. Casi el 80% fueron destinadas a teleasistencia, mientras que un 30% se destinaron al apoyo a los cuidados en el entorno familiar.

Si bien es cierto que el esfuerzo financiero de la administración para atender este servicio es importante, con 4.045 euros de gasto público anual promedio por persona dependiente en 2025, esta es la segunda cifra más baja de todas las comunidades. Además, en el dictamen se analiza la inversión por persona potencialmente dependiente, la cual se sitúa en solo 851 euros (la más baja de toda España).

Donde destaca el Principado es en creación de empleo para atender este servicio. En 2025, se contrató a 63 nuevas personas, alcanzándose los 8.346 puestos. “Esto supone una tendencia a la generación de puestos de trabajo después de la pérdida de hasta 667 en el año 2024”, destacan en el dictamen.