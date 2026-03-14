Agenda: qué hacer hoy sábado 14 de marzo en Asturias

Oviedo

Folclore en la calle

La música tradicional será protagonista con la actividad "Folclore en la Calle", un espectáculo gratuito que acercará al público diferentes muestras del folclore asturiano en un ambiente abierto y festivo. La actuación comenzará a las 11.30 horas y forma parte de la programación cultural destinada a llevar la música y la tradición popular a los espacios públicos de la ciudad.

Cultura OFF

El Salón de Té del Teatro Campoamor acoge el taller de danza "Pequeños pasos, grandes sueños", una actividad dirigida a niños de entre 5 y 10 años dentro del programa Cultura Off. El taller, impartido por Begoña Mier y Patricia García, propone dos sesiones de introducción a la danza pensadas para acercar a los más pequeños al movimiento y la expresión corporal. La actividad comenzará a las 12.30 horas y contará con un aforo limitado a 25 personas.

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El Mago Nacho

El Teatro Filarmónica acoge el espectáculo de magia "Abracadabra. The magic show", protagonizado por el Mago Nacho. La función comenzará a las 18.00 horas y está dirigida a todos los públicos, con una duración aproximada de 90 minutos. Las entradas para asistir al espectáculo tienen un precio de 10 euros.

Certamen de minerales

La plaza de Trascorrales acogerá los días 13, 14 y 15 de marzo el XXXV Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles de Oviedo, organizado por el Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI) con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y otras entidades. El evento podrá visitarse viernes y sábado de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.00 horas, y domingo de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 19.30 horas. El certamen incluirá exposición y venta de minerales, gemas y fósiles, además de materiales infantiles y talleres relacionados con el bateo de oro, dirigidos especialmente al público familiar. La entrada es libre.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno de Oviedo acoge la presentación del libro "Abril o nunca", del escritor Juan Gómez Bárcena, en un acto que contará con la participación de Leticia Sánchez Ruiz. El encuentro literario, organizado con la colaboración de la editorial Seix Barral, permitirá al autor conversar con los asistentes sobre su nueva obra y el proceso de creación de la novela. La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas en el establecimiento situado en la plaza de Riego, 1.

Kafka & Co

A las 18.30 horas tiene lugar la primera sesión del club de lectura de Kafka & Co donde se hablará de la novela "Kokoro", de Natsume Soseki. La entrada es libre, aunque la organización recomienda reservar plaza.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

"La mujer rota", con Anabel Alonso

A las 20.30 horas, la compañía "La Zona" ofrecerá en el teatro Jovellanos de Gijón la obra "La mujer rota", a partir de los relatos de la escritora Simone de Beauvoir. Un monólogo en el que los recuerdos se enfrentan a un presente desolador y a un futuro aún menos prometedor. Lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad han dejado fuera de juego a la protagonista, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte. La interpretación corre a cargo de Anabel Alonso. La adaptación y dirección son de Heidi Steinhardt.

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 12.00 horas, en el Antiguo Instituto, homenaje a Xuan Bello, "A la solombra d’una zrezal". Se presentará y proyectará una pieza audiovisual creada por el Ateneo Obrero de Gijón en recuerdo del escritor fallecido en 2025. A las 13.15 horas, en el Antiguo Instituto, Martín López-Vega participará en una lectura de "Los andamios del mundo", de Lêdo Ivo, y conversará con Miguel Rojo. A las 18.00 horas, en el Toma 3, Nicole Brezin, autora de "La ley primera", mantendrá una conversación con Rosa Valle. Y a las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, se representará la obra teatral "La gran cacería", de Juan Mayorga. Después habrá coloquio moderado por Pedro Ignacio Ortega, director de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Colegiata de San Juan Bautista

Último día para visitar la exposición "Vera Cruz en el mundo", que cuenta con más de 650 medallas y emblemas de las hermandades de la Vera Cruz, en la Colegiata de San Juan Bautista hasta el 14 de marzo. El horario de apertura de la muestra es de 18.00 a 21.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas, tendrá lugar la visita guiada "Magnolios: el árbol que inventó la flor", con Noelia Velasco de la Torre. Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 17.30 horas, habrá una sesión de cortometrajes dirigidos a público infantil y juvenil. Será en el Paraninfo de la Laboral en una actividad titulada "Pequeños de cine".

Jardín Botánico Atlántico

A las 11.00 horas, tendrá lugar el taller para adultos "Agricultura regenerativa en huertos urbanos", con plazas limitadas. La actividad se enmarca en la programación de "Invierno en el Botánico".

Cine en Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se proyectará el documental "Flores para Antonio", de Isaki Lacuesta y Elena Molina. Organiza el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Nuevo pase de "Fuenteovejuna" en el Teatro Palacio Valdés

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, en versión de María Folguera y dirección de Rakel Camacho, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Función dentro de EscenAvilés. Entradas: 14, 20 y 24 euros.

Marcha por la Igualdad en Avilés social por el 8M

La "XII Marcha Avilés por la Igualdad" que cierra las actividades de la programación municipal para reivindicar el 8M Día Internacional de las Mujeres saldrá a las 11.00 horas de El Parche.

Encuentro de bandas procesionales

La cita reunirá a siete bandas procesionales en Avilés. Habrá pasacalles desde distintas calles del casco histórico de la ciudad desde las 17.30 horas. Las bandas confluirán a las 19.45 horas en la plaza Álvarez Acebal. Y posteriormente, todas actuarán en un concierto para el que ya no quedan entradas en la Casa de Cultura. La recaudación del concierto será donada íntegramente a la asociación Cris contra el cáncer.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural.

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en Valdecarzana

Hasta el 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Teatro en Mieres

"La villa de Getafe", de Marcos Toro, es el título de la obra de teatro que se representa hoy, a las 20.00 horas, en Mieres. Será en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta.

Teatro en Langreo

El ciclo de teatro costumbrista de Langreo prosigue hoy con la representación de la obra "¿Tratu o trucu?". Será a las 20.15 horas en el teatro José León Delestal, a cargo de la compañía Carmen López Teatro.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Fiesta y concentración de coches clásicos en San Román de Candamo

San Román de Candamo celebra la 1.ª Liada con actividades en la carpa climatizada del prau de la fiesta. Hoy tendrá lugar una concentración de vehículos clásicos, con recepción de 10.00 a 11.00 horas (aparcamiento del bar La Taberna), salida de ruta por el concejo a las 11.00 y comida en la carpa a las 15.00 horas (menú: embutidos, paella mixta, postre, pan y bebida; 25 euros). Tras la comida, habrá verbena con Alfredo ("Costa Norte") y, a continuación, la fiesta continuará con DJ Gemelísima.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Cubasturia Jazz, un viaje sonoro sin fronteras

El Casino de Llanes acoge varias actuaciones durante el mes de marzo: hoy, a las 19.30 horas, actuación de Cubasturia Jazz, con fusión de jazz y música tradicional asturiana.

Una imagen promocional del grupo Cubasturia Jazz. / LNE

Dirigidos por Edgar Olivero (voz y percusión), Cubasturia Jazz está formado por Rita Ojanguren (voz y percusión) Arturo Valero (contrabajo) y Leo Duarte (batería y percusión), músicos virtuosos que reinventan el sonido de ambos mundos para convertirlo en un viaje sonoro único, sin fronteras, con mucho pulso y mucha raíz. Un cruce explosivo entre la elegancia del jazz cubano y la fuerza de la tradición asturiana.

Fiestas de San José en Avín (Onís)

La localidad de Avín celebra las fiestas de San José con actos tradicionales y verbena. Hoy la jornada arrancará a las 11.30 horas con la procesión de San José con ramu, acompañada de gaita y tambor. A las 12.00 se celebrará la misa solemne y, a las 12.45, tendrá lugar la subasta del ramu y la sesión vermú con el grupo "D-Rumba", además de hinchables para los más pequeños y pinchos para las personas asistentes. Ya por la noche, desde las 23.30 horas, nueva verbena con el grupo "Aroma".

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Exposición de arte en Cangas de Narcea

La Casa de Cultura Palacio de Omaña de Cangas del Narcea acoge una exposición de arte de Oli Gómez hasta mañana, 15 de marzo.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.