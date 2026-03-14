Antonio Abril, el ovetense forjado en Inditex que da el relevo de los consejos sociales a Ángela Santianes: "Lo hará muy bien para que Universidad y empresa hablen el mismo idioma"

«Lo va a hacer muy bien y tiene las capacidades necesarias para ser una buena presidenta», dice Antonio Abril Abadín (Vivero, Lugo, 1957) de la asturiana Ángela Santianes, alta directiva de DuPont que será su sustituta al frente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades de España, cargo que ocupó durante los 8 años que es posible como máximo, si bien en la comisión ejecutiva estaba ya desde hacía cinco. Este lucense, ovetense de adopción –en la capital se crió, estudio Derecho y se casó–, se dispone ahora a disfrutar de más tiempo libre, que dedicará a sus muchas aficiones y a su familia. Pero no todo será ocio. «Yo no sé parar», confiesa a LA NUEVA ESPAÑA.

Así que ya tiene un plan: «Mi idea es escribir un libro de mis reflexiones sobre la universidad, la sociedad, a lo largo de estos años, para que quede todo escrito a modo de testamento. Y con referencias a todo lo que he aprendido por donde he pasado». Tiene una abultada trayectoria en la que siempre destaca haber sido «hombre fuerte» de Amancio Ortega, el dueño de Inditex (Zara). Además del grupo gallego, en el currículo de Abril figura el Foro de Marcas Renombradas de España, el Instituto de Consejeros Administradores, y sigue al frente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña... «Quiero recoger mi experiencia en un libro, que no sea excesivamente pesado, ni excesivamente leal, sino que a la vez pueda ser un poco ameno y que ahí quede todo lo que he experimentado en estos años», explica.

La enseñanza de Amancio Ortega e Inditex

«Amancio Ortega es una persona carismática, de las que hay muy pocas en el mundo y ojalá hubiera muchas más. Allí aprendes mucho, de la cultura de empresa, de los compañeros. Aprendes que te va bien si lo haces bien, si realmente le das al consumidor la mejor relación calidad-precio del producto o del servicio. Vivimos en un mundo que es global, que es competitivo, que es sostenible, que es extraordinariamente cambiante, pero que, precisamente por todo eso, es tremendamente justo y agradecido al esfuerzo por hacer las cosas bien. Yo siempre explico que si ha sido posible hacer desde Arteixo o desde La Coruña la primera empresa del mundo de fabricación y distribución de moda y complementos, se puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, si se ponen los medios. Esto es lo que hay que transmitir a la gente, porque muchas veces el sistema educativo transmite desesperanza, frustración. Tenemos unos porcentajes de infraempleo sobre cualificación que son los más altos de Europa, el 36%; estamos hablando de gente a la que le damos un título universitario y luego no somos capaces de darles un puesto de trabajo adecuado a esa titulación. Y eso genera una frustración, una desesperanza en la vida. Entonces, el ejemplo de Inditex es que si pones esfuerzo, mérito, de acuerdo con tus capacidades, si explotas bien tu talento, si eres capaz de estar en una organización, y esa organización te saca el partido de tu talento, pues puedes hacer cualquier cosa».

Balance de la presidencia de la Conferencia

«Me voy con la sensación de haber cumplido. La satisfacción de haber hecho todo lo que he podido, de haber trabajado mucho. Seguro que con errores y algunos aciertos, pero con toda mi voluntad y disposición de tiempo por la excelencia de la Universidad Española, tanto la pública como la privada».

El valor de los Consejos Sociales

«Son la representación de la sociedad en la universidad. Y sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la universidad, la pública en España, es la excesiva distancia que con la sociedad. De manera que en estos ocho años nos hemos centrado en acercar universidad y sociedad, mejorar el compromiso mutuo, apostar por que las normas recogieran la necesidad de mejorar la transferencia de resultados, de la muy buena investigación universitaria a las empresas. El reconocimiento por las empresas de la importancia de la universidad».

La decepción ante la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

«La hemos calificado muy generosamente como una oportunidad perdida, y le va a pasar una factura muy importante a la excelencia de la universidad pública, en primer lugar. Y, por tanto, a toda la sociedad, al bienestar social, porque es una ley que no apuesta por el cambio necesario de la gobernanza universitaria, no apuesta por mejorar la transferencia de resultados. Todo lo contrario, la cuestiona, y, sobre todo, que no pone en valor a los consejos sociales. No nos ha reconocido la importancia que debe tener el compromiso de la sociedad con su universidad pública. En fin, una oportunidad perdida. Esperemos que se pueda rectificar».

La importancia de la supervisión de los consejos sociales a las universidades

«Es muy importante, como ya pasa en Asturias, que la intervención dependa de los consejos sociales, para que nosotros podamos hacer esa labor que nos asigna la ley de control y supervisión económica y presupuestaria. Es muy importante que tengamos capacidades para entrar en la elaboración de la documentación económica y presupuestaria y, sobre todo, que podamos hacer esa labor tan necesaria de conexión universidad-empresa. En un doble sentido, acercar la empresa a la universidad y que la universidad pública en sus titulaciones, en sus investigaciones, corresponda a las necesidades reales de la sociedad, de la empresa y del sistema productivo».

Los frutos de la unión de empresa y sociedad

«El objetivo de la universidad y la empresa, al final, concurre: es el bienestar social, el desarrollo económico y social, la creación de puestos de trabajo y el bienestar social. Lo que mueve a un país es el talento formado de sus personas, organizado después en forma de empresa».

Los retos de Ángela Santianes

«Hizo muy acertadamente ayer la presentación de su programa. Va a continuar con prácticamente el mismo comité ejecutivo que tenía yo. Su candidatura ha sido de consenso, candidatura única, todo el mundo la ha apoyado. Nos parece que lo va a hacer muy bien y que tiene las capacidades necesarias para ser una muy buena presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales. Su trayectoria es muy empresarial, ha sido alta directiva de empresa (DuPont) durante muchos años. Insistió mucho en el reconocimiento del valor de la empresa en la sociedad, en la necesidad de promover y promocionar el emprendimiento dentro de la universidad y que esta se comprometa con la empresa, que hable el mismo lenguaje para que se pueda realizar esa transferencia de resultados tan necesaria».